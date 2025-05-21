Агроном объяснил, почему червячки в клубнике — не всегда плохо

Для того чтобы не было никаких червячков, ягоды и все продукты сельского хозяйства обрабатывают задолго до урожая и во время хранения, перед транспортировкой. Если обрабатывают очень хорошо, если химии реально много — никаких червячков не будет. А если червячки есть, то само по себе, конечно, это отвратительно, но, однако же, это говорит о том, что там нет или мало химии.