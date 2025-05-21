Агроном объяснил, почему червячки в клубнике — не всегда плохо
Агроном Хондырев: Червяки в клубнике портят товарный вид, но не сам товар
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С одной стороны, различные паразиты в клубнике — это вроде бы нехорошо, грязь. Однако их наличие свидетельствует о том, что ягода не ядовита и её не обрабатывали огромным количеством химии. Об этом в беседе с Life.ru заявил фермер, агроном Вячеслав Хондырев.
Для того чтобы не было никаких червячков, ягоды и все продукты сельского хозяйства обрабатывают задолго до урожая и во время хранения, перед транспортировкой. Если обрабатывают очень хорошо, если химии реально много — никаких червячков не будет. А если червячки есть, то само по себе, конечно, это отвратительно, но, однако же, это говорит о том, что там нет или мало химии.
Тем не менее, если этих червячков много, лучше такую клубнику не покупать. А если же вы дома обнаружили единичных паразитов в ягоде — нужно просто промыть. Они просто портят товарный вид, но не сам товар.
Некоторые ягоды, в частности клубнику, мыть сложно, и лучше делать это только проточной водой, советует эксперт.