Губернатор Севастополя Михаил Развожаев резко раскритиковал решение Евросоюза ввести санкции против государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». В своём Telegram-канале он назвал это «дикостью и средневековым варварством, лишённым здравого смысла».

По словам Развожаева, под формальным предлогом «подрыва культурного наследия Украины» скрываются настоящие причины санкций.

«О каком наследии может идти речь, если речь идёт об искусственном административном образовании? Настоящая причина в другом: Херсонес — это колыбель христианства на Руси, символ нашей истории, культуры и веры. Именно этого боятся неонацисты — как чёрт ладана», — заявил он.