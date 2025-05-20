«Дисбаланс»: Академик РАН объяснил, почему женщины в России живут дольше мужчин

В России наблюдается устойчивый демографический дисбаланс между мужчинами и женщинами, который особенно заметен в старших возрастных группах. Хотя мальчиков рождается больше, уже к 30-40 годам численность полов выравнивается, а после 60 лет женщин становится на четверть больше. К 70 годам этот разрыв достигает трёхкратного значения.

Академик РАН Армаис Камалов объясняет эту разницу комплексом биологических и социальных факторов. Ключевое отличие кроется в хромосомном наборе: женщины обладают двумя Х-хромосомами, обеспечивающими генетическую «подстраховку», тогда как мужчины имеют только одну Х-хромосому и подвержены возрастной потере Y-хромосомы, что повышает риски различных заболеваний. Особенно значима разница в иммунной защите — гены, отвечающие за иммунитет, расположены именно в Х-хромосоме.

«Поэтому мужчины чаще страдают различными заболеваниями — как врождёнными, так и приобретёнными», — объяснил Камалов kp.ru.

Гормональные особенности также играют важную роль. Эстроген у женщин действует как мощный антиоксидант, защищая сердечно-сосудистую систему, тогда как влияние тестостерона на процессы старения остаётся предметом научных дискуссий. При этом мужчины чаще становятся жертвами рискованного поведения — по статистике, они в 3,5 раза чаще погибают от внешних причин.

Интересно, что, несмотря на меньшую продолжительность жизни, мужчины часто сохраняют лучшее качество здоровья в пожилом возрасте. Этот парадокс связан с особенностями женского иммунитета, который, будучи более сильным, одновременно склонен к чрезмерным реакциям и аутоиммунным нарушениям. Таким образом, гендерные различия в продолжительности жизни обусловлены сложным взаимодействием биологических механизмов и социальных факторов.