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20 мая, 15:40

«Счастье не за горами» может частично скрыться под водой

Часть арт-объекта «Счастье не за горами» может затопить вода с Камской ГЭС

Обложка © Wikipedia / Георгий Долгопский

Обложка © Wikipedia / Георгий Долгопский

Часть известного арт-объекта «Счастье не за горами», расположенного на набережной в Перми, может оказаться под водой при увеличении сброса воды на Камской ГЭС. Об этом предупредило региональное управление МЧС.

«Сейчас идёт наполнение водохранилищ Камского, Воткинского и Широковского каскадов. В связи с этим планируется увеличение сбросов на Камской ГЭС, что может привести к подъёму уровня воды. Это, в свою очередь, может затронуть низменные участки Перми, Пермского района и Краснокамска. При дальнейшем повышении уровня воды возможно частичное затопление надписи «Счастье не за горами», — сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Александр Черемных.

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В ведомстве уточнили, что на текущий момент в Пермском крае подтопленных территорий, дорог и мостов нет. Паводок развивается в рамках прогноза, за ситуацией на реках ведётся круглосуточное наблюдение. Вода из Камы, как сообщает РИА «Новости», начала подступать к инсталляции после 5 мая, а к середине месяца достигла её нижнего края. В последний раз надпись оказывалась в воде в мае 2020 года.

Арт-объект «Счастье не за горами» — культовая надпись на набережной Перми, установленная в 2009 году в рамках проекта «Пермь — культурная столица». Является неофициальным символом города и популярным местом для фото. Автор — художник Борис Матросов.

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