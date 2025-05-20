«Счастье не за горами» может частично скрыться под водой

Часть известного арт-объекта «Счастье не за горами», расположенного на набережной в Перми, может оказаться под водой при увеличении сброса воды на Камской ГЭС. Об этом предупредило региональное управление МЧС.

«Сейчас идёт наполнение водохранилищ Камского, Воткинского и Широковского каскадов. В связи с этим планируется увеличение сбросов на Камской ГЭС, что может привести к подъёму уровня воды. Это, в свою очередь, может затронуть низменные участки Перми, Пермского района и Краснокамска. При дальнейшем повышении уровня воды возможно частичное затопление надписи «Счастье не за горами», — сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Александр Черемных.

В ведомстве уточнили, что на текущий момент в Пермском крае подтопленных территорий, дорог и мостов нет. Паводок развивается в рамках прогноза, за ситуацией на реках ведётся круглосуточное наблюдение. Вода из Камы, как сообщает РИА «Новости», начала подступать к инсталляции после 5 мая, а к середине месяца достигла её нижнего края. В последний раз надпись оказывалась в воде в мае 2020 года.