Переориентация Украины на стандарты НАТО привела к системной деградации её собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По мнению эксперта, отказ от советских производственных мощностей в пользу западных поставок превратил страну в зависимого реципиента военной помощи, лишив суверенитета в оборонной сфере.

«Украина имела свой ВПК, основанный на технике и вооружении СССР. С переходом на стандарты НАТО украинцы прекратили делать собственное вооружение и уничтожили свои производственные мощности. В конечном итоге Украина стала полностью зависеть от военных поставок из стран НАТО. То есть ориентирование на альянс отравило Украину и её военную промышленность», — объяснил эксперт в разговоре с Инфо24.

Аналитик обращает внимание на парадоксальный результат: пока Киев расходовал полученное вооружение, страны НАТО успели модернизировать свои производственные линии и восполнить арсеналы новыми образцами. Украина стала полигоном для утилизации устаревших систем, позволив Западу обновить свои военные запасы без риска для собственной безопасности, подчёркивает бывший офицер спецназа.

В качестве возможного выхода из кризиса Матвийчук видит пересмотр внешнеполитического курса Украины. По его мнению, восстановление сотрудничества с Россией могло бы помочь реанимировать промышленность, однако нынешняя ориентация на НАТО оставляет мало шансов для такого сценария. Пока Украина остаётся расходным материалом в геополитической игре, говорить о возрождении её оборонного потенциала преждевременно, резюмировал полковник в отставке.