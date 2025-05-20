Медведев: Появление на Украине «коалиции желающих» Россия расценит как угрозу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможное появление на Украине так называемой «коалиции желающих» будет расценено как повторная военная угроза — со всеми вытекающими последствиями.

Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума.

«Надеюсь, что при поддержке тех государств, которые ещё не утратили здравый смысл, коллективному Западу удастся сдержать порывы отдельных безрассудных, но крайне воинственно настроенных европейских политиков», — отметил Медведев.