Чудеса обмена и добродетели: Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня для всех знаков зодиака

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами

Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Овен. Фото © Life.ru

Неделя начнётся с возможности закрыть старую боль. Перевёрнутый Турисаз открывает портал в прошлое — но не для того, чтобы страдать, а чтобы наконец решить, что больше не будет повторяться. Эйваз показывает внутреннюю борьбу: это время не конфликтов, а трансформации — выбирайте перемены, которые давно назрели. Перевёрнутый Райдо указывает на временную остановку — не спешите. Совет: не принимайте импульсивных решений — дорога откроется сама, если вы отпустите контроль.

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами

Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Телец. Фото © Life.ru

Иса замораживает привычное. Неделя с 26 мая по 1 июня — это период, когда всё кажется слишком медленным. Но не спешите ломать лёд: замедление нужно, чтобы увидеть невидимое.

Перто открывает завесу тайны — вы можете узнать что-то важное, особенно в сфере любви или финансов. Прислушивайтесь к интуиции и наблюдайте за совпадениями. Игорь Вечерский Рунолог

Вунье приносит долгожданную радость — награда за терпение обязательно придёт. Совет: занимайтесь собой, доверьтесь судьбе и не пытайтесь всё контролировать — всё само придёт к вам.

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами

Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Близнецы. Фото © Life.ru

Вы находитесь в движении — Эваз несёт перемены, путешествия, живое общение. Смените обстановку, найдите новых союзников — это даст силу. Йера обещает плоды, но не сразу: ваши усилия работают на перспективу. Не отчаивайтесь, если сейчас не всё видно. Наутиз показывает, где вас держит страх. Преодоление ограничения принесёт внутреннюю свободу. Совет: двигайтесь с доверием, не торопите события и не бойтесь сказать «нет» там, где чувствуете давление.

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами

Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Рак. Фото © Life.ru

Вы ощущаете, что вдохновения стало меньше? Перевёрнутая Кено — это как лампа, которую нужно снова зажечь. Не бойтесь творческого затишья, оно перед подъёмом. Перто несёт тайну: вас ждёт неожиданное открытие, возможно, через другого человека. Гебо — дар или обмен: в отношениях важен баланс «брать – давать». Поддержка придёт, если вы позволите себе быть уязвимыми. Совет: найдите то, что вас зажигает, и не скрывайте свои чувства — делиться светом безопасно.

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами

Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Лев. Фото © Life.ru

Прорыв рядом! Дагаз — это момент, когда тьма превращается в рассвет. Ждите осознаний и вдохновляющих озарений. Наутиз заставит столкнуться с внутренними страхами — но в этом сила. Не избегайте боли, она подскажет, где вы сдерживаете себя. Отал говорит о корнях, доме, роде. Это время восстановить связь с семьёй или вернуться к своим истокам. Совет: открывайтесь новым возможностям, даже если они пугают: это путь к настоящему росту.

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами

Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Дева. Фото © Life.ru

Вы чувствуете нестабильность в привычных вещах. Перевёрнутый Отал говорит о потере опоры — старые системы больше не работают. Наутиз поднимает внутренние конфликты: вы застряли между «должен» и «хочу».

Перевёрнутый Альгиз указывает на уязвимость — важно выстраивать границы, особенно в эмоциональном плане. Не распыляйтесь. Совет: не держитесь за старое только потому, что оно знакомо. Сейчас вы создаёте новые опоры — в себе. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами

Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Весы. Фото © Life.ru

Эта неделя — про чудо обмена. Гебо даёт гармонию, если вы готовы честно говорить о своих желаниях и потребностях. Дагаз приносит внутреннее преображение — как будто вы просыпаетесь от долгой зимней спячки. Перто усиливает интуицию — слушайте сны, наблюдайте за совпадениями. Возможны удивительные инсайты, особенно в сфере отношений. Совет: доверяйте людям, но прежде всего — себе. Истинное партнёрство начинается с честности.

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами

Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Скорпион. Фото © Life.ru

Всё кипит! Ингуз — это страсть, мощная энергия, активное взаимодействие. Если вы в паре — ждите нового уровня близости. Одиноки? Отличное время для начала чего-то настоящего. Отал возвращает к важным темам рода и традиций — укрепляйте связи, обращайтесь за поддержкой к семье. Наутиз добавляет остроты: ограничения покажут, где пора пробиться наружу. Совет: не бойтесь чувств — именно они выведут вас туда, где вы должны быть.

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами

Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Стрелец. Фото © Life.ru

Вы чувствуете себя немного не в своей тарелке? Перевёрнутый Манназ говорит о временной социальной усталости. Это не изоляция, а перезагрузка. Йера показывает, что результаты грядут — но только после паузы. Перевёрнутый Вунье — о незначительных недовольствах. Не зацикливайтесь на мелочах, они не стоят ваших нервов. Совет: уединение сейчас может дать ключ к внутреннему равновесию. Всё вернётся на круги своя, если позволите себе немного покоя.

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами

Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Козерог. Фото © Life.ru

Вунье открывает неделю с ощущением лёгкой радости и предвкушения. Но Перевёрнутый Ансуз может спутать каналы связи — будьте внимательны, особенно к тому, что вы говорите.

Возможны недоразумения, особенно с близкими. Хагалаз несёт освобождение через хаос — разрушение старого, чтобы появилось новое. Игорь Вечерский Рунолог

Не сопротивляйтесь — иногда буря приходит, чтобы расчистить путь. Совет: берегите слова, очищайте пространство, не бойтесь перемен — за ними скрыта свобода.

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами

Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Водолей. Фото © Life.ru

Сила есть, но сейчас она будто не в ваших руках. Перевёрнутый Уруз — о переоценке ресурсов. Вы не обязаны тащить всё на себе. Наутиз снова указывает на сдерживание себя — возможно, вы слишком многое делаете «из долга». Хагалаз приносит разрушение, но и обновление. Освободите пространство от обязанностей, которые вас истощают. Совет: не бойтесь отказаться от чужих ожиданий. Это время очищения и выхода на настоящий путь.

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами

Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Рыбы. Фото © Life.ru