Чудеса обмена и добродетели: Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня для всех знаков зодиака
Вот и началась завершающая глава весны! Какие испытания или, может быть, приятные сюрпризы подготовили нам звёзды на этот период? Специально для Life.ru рунолог Игорь Вечерский составил гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.
Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для всех знаков зодиака. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Look Studio
Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами
Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Овен. Фото © Life.ru
Неделя начнётся с возможности закрыть старую боль. Перевёрнутый Турисаз открывает портал в прошлое — но не для того, чтобы страдать, а чтобы наконец решить, что больше не будет повторяться. Эйваз показывает внутреннюю борьбу: это время не конфликтов, а трансформации — выбирайте перемены, которые давно назрели. Перевёрнутый Райдо указывает на временную остановку — не спешите. Совет: не принимайте импульсивных решений — дорога откроется сама, если вы отпустите контроль.
Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами
Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Телец. Фото © Life.ru
Иса замораживает привычное. Неделя с 26 мая по 1 июня — это период, когда всё кажется слишком медленным. Но не спешите ломать лёд: замедление нужно, чтобы увидеть невидимое.
Перто открывает завесу тайны — вы можете узнать что-то важное, особенно в сфере любви или финансов. Прислушивайтесь к интуиции и наблюдайте за совпадениями.
Вунье приносит долгожданную радость — награда за терпение обязательно придёт. Совет: занимайтесь собой, доверьтесь судьбе и не пытайтесь всё контролировать — всё само придёт к вам.
Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами
Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Близнецы. Фото © Life.ru
Вы находитесь в движении — Эваз несёт перемены, путешествия, живое общение. Смените обстановку, найдите новых союзников — это даст силу. Йера обещает плоды, но не сразу: ваши усилия работают на перспективу. Не отчаивайтесь, если сейчас не всё видно. Наутиз показывает, где вас держит страх. Преодоление ограничения принесёт внутреннюю свободу. Совет: двигайтесь с доверием, не торопите события и не бойтесь сказать «нет» там, где чувствуете давление.
Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами
Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Рак. Фото © Life.ru
Вы ощущаете, что вдохновения стало меньше? Перевёрнутая Кено — это как лампа, которую нужно снова зажечь. Не бойтесь творческого затишья, оно перед подъёмом. Перто несёт тайну: вас ждёт неожиданное открытие, возможно, через другого человека. Гебо — дар или обмен: в отношениях важен баланс «брать – давать». Поддержка придёт, если вы позволите себе быть уязвимыми. Совет: найдите то, что вас зажигает, и не скрывайте свои чувства — делиться светом безопасно.
Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами
Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Лев. Фото © Life.ru
Прорыв рядом! Дагаз — это момент, когда тьма превращается в рассвет. Ждите осознаний и вдохновляющих озарений. Наутиз заставит столкнуться с внутренними страхами — но в этом сила. Не избегайте боли, она подскажет, где вы сдерживаете себя. Отал говорит о корнях, доме, роде. Это время восстановить связь с семьёй или вернуться к своим истокам. Совет: открывайтесь новым возможностям, даже если они пугают: это путь к настоящему росту.
Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами
Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Дева. Фото © Life.ru
Вы чувствуете нестабильность в привычных вещах. Перевёрнутый Отал говорит о потере опоры — старые системы больше не работают. Наутиз поднимает внутренние конфликты: вы застряли между «должен» и «хочу».
Перевёрнутый Альгиз указывает на уязвимость — важно выстраивать границы, особенно в эмоциональном плане. Не распыляйтесь. Совет: не держитесь за старое только потому, что оно знакомо. Сейчас вы создаёте новые опоры — в себе.
Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами
Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Весы. Фото © Life.ru
Эта неделя — про чудо обмена. Гебо даёт гармонию, если вы готовы честно говорить о своих желаниях и потребностях. Дагаз приносит внутреннее преображение — как будто вы просыпаетесь от долгой зимней спячки. Перто усиливает интуицию — слушайте сны, наблюдайте за совпадениями. Возможны удивительные инсайты, особенно в сфере отношений. Совет: доверяйте людям, но прежде всего — себе. Истинное партнёрство начинается с честности.
Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами
Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Скорпион. Фото © Life.ru
Всё кипит! Ингуз — это страсть, мощная энергия, активное взаимодействие. Если вы в паре — ждите нового уровня близости. Одиноки? Отличное время для начала чего-то настоящего. Отал возвращает к важным темам рода и традиций — укрепляйте связи, обращайтесь за поддержкой к семье. Наутиз добавляет остроты: ограничения покажут, где пора пробиться наружу. Совет: не бойтесь чувств — именно они выведут вас туда, где вы должны быть.
Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами
Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Стрелец. Фото © Life.ru
Вы чувствуете себя немного не в своей тарелке? Перевёрнутый Манназ говорит о временной социальной усталости. Это не изоляция, а перезагрузка. Йера показывает, что результаты грядут — но только после паузы. Перевёрнутый Вунье — о незначительных недовольствах. Не зацикливайтесь на мелочах, они не стоят ваших нервов. Совет: уединение сейчас может дать ключ к внутреннему равновесию. Всё вернётся на круги своя, если позволите себе немного покоя.
Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами
Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Козерог. Фото © Life.ru
Вунье открывает неделю с ощущением лёгкой радости и предвкушения. Но Перевёрнутый Ансуз может спутать каналы связи — будьте внимательны, особенно к тому, что вы говорите.
Возможны недоразумения, особенно с близкими. Хагалаз несёт освобождение через хаос — разрушение старого, чтобы появилось новое.
Не сопротивляйтесь — иногда буря приходит, чтобы расчистить путь. Совет: берегите слова, очищайте пространство, не бойтесь перемен — за ними скрыта свобода.
Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами
Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Водолей. Фото © Life.ru
Сила есть, но сейчас она будто не в ваших руках. Перевёрнутый Уруз — о переоценке ресурсов. Вы не обязаны тащить всё на себе. Наутиз снова указывает на сдерживание себя — возможно, вы слишком многое делаете «из долга». Хагалаз приносит разрушение, но и обновление. Освободите пространство от обязанностей, которые вас истощают. Совет: не бойтесь отказаться от чужих ожиданий. Это время очищения и выхода на настоящий путь.
Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня с рунами
Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 для знака зодиака Рыбы. Фото © Life.ru
Глубокая неделя. Наутиз высвечивает внутреннюю боль, страх, невозможность. Когда нужно прислушаться к своим потребности, но и не забывать о дисциплине. Всё не зря — Йера даёт плоды тем, кто не сдаётся. Вы уже на пути исцеления. Хагалаз разрушит старое — и это принесёт облегчение. Да, необходимо проявить решимость, но после приходит освобождение. Совет: не бегите от боли, идите через неё — на той стороне вас ждёт настоящее обновление. Вы становитесь собой, даже если пока не видите результата. А ранее Life.ru рассказывал о самых ленивых знаках зодиака.