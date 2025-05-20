Стоимость эвакуации автомобилей в Москве проиндексируют с 1 июня

С 1 июня в Москве изменятся тарифы на проезд в городском транспорте, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта. Разовая поездка с использованием биометрической системы останется самым выгодным вариантом — она будет стоить 63 рубля. Это на 11 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой, и на 4 рубля дешевле, чем по тарифу «Кошелёк».

При этом бесплатными сохраняются пересадки между маршрутами и рельсовыми видами транспорта. Изменения также затронут стоимость билетов по тарифам «Кошелёк», «Единый» с лимитом и при оплате картой — их цена вырастет на 4–6 рублей.

Кроме того, этим летом в столице пересмотрят тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей. В Дептрансе уточнили, что они по-прежнему будут ниже реальных затрат города на эти услуги.