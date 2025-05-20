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Регион
20 мая, 16:23

РФС объявил старт продажи билетов на Суперфинал Кубка России, цены — от 600 рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANDREY-SHA74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANDREY-SHA74

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своём сайте информацию о стоимости билетов на суперфинал Кубка России. Минимальная цена составляет 600 рублей, а самый дорогой билет обойдётся в 12 тысяч. Приобрести билет можно только при наличии персональной карты болельщика (Fan ID).

Детям до пяти лет включительно разрешён бесплатный проход на стадион в сопровождении близких родственников, без предоставления отдельного места. Также для болельщиков с инвалидностью предусмотрена возможность получения билетов по специальной программе РФС.

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Финал Кубка России по футболу состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве, где за трофей сразятся ЦСКА и «Ростов», который в феврале покинул главный тренер Валерий Карпин. Перед заключительным туром сезона «Ростов» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Марина Фещенко
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