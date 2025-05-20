РФС объявил старт продажи билетов на Суперфинал Кубка России, цены — от 600 рублей

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своём сайте информацию о стоимости билетов на суперфинал Кубка России. Минимальная цена составляет 600 рублей, а самый дорогой билет обойдётся в 12 тысяч. Приобрести билет можно только при наличии персональной карты болельщика (Fan ID).

Детям до пяти лет включительно разрешён бесплатный проход на стадион в сопровождении близких родственников, без предоставления отдельного места. Также для болельщиков с инвалидностью предусмотрена возможность получения билетов по специальной программе РФС.