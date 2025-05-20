«Газпром» объявил о продаже ряда санаториев и баз отдыха по всей России
Обложка © Сайт санатория «Голубая горка»
Компания «Газпром» объявила о намерении реализовать ряд санаторно-курортных объектов, находящихся в её собственности на территории России. Об этом стало известно из официального Telegram-канала холдинга.
Согласно опубликованному списку, к продаже готовятся: сочинские объекты «Голубая горка» и «Санаторий Юг», база «Голубая волна», расположенная у Чёрного моря в 5 км от Дюрсо и 25 км от Новороссийска, и пансионат «Факел» в Кисловодске. Помимо этого, в перечень включены: детский центр «Спутник» в Башкортостане, база отдыха «Голубой факел» в Новгородской области, комплекс «Смена» в 7 км от Смоленска.
Продажа всей указанной недвижимости будет осуществляться через открытые аукционы на электронной торговой площадке ООО «Электронная торговая площадка ГПБ».
Ранее сообщалось, что за 2024 год, чистая выручка «Газпрома» достигла 10,7 триллиона рублей. Этот показатель оказался на 25% выше результата предыдущего года и превзошёл прогнозы аналитиков, ожидавших выручку на уровне 10,3 триллиона рублей.