«Газпром» объявил о продаже ряда санаториев и баз отдыха по всей России

Компания «Газпром» объявила о намерении реализовать ряд санаторно-курортных объектов, находящихся в её собственности на территории России. Об этом стало известно из официального Telegram-канала холдинга.

Согласно опубликованному списку, к продаже готовятся: сочинские объекты «Голубая горка» и «Санаторий Юг», база «Голубая волна», расположенная у Чёрного моря в 5 км от Дюрсо и 25 км от Новороссийска, и пансионат «Факел» в Кисловодске. Помимо этого, в перечень включены: детский центр «Спутник» в Башкортостане, база отдыха «Голубой факел» в Новгородской области, комплекс «Смена» в 7 км от Смоленска.

Продажа всей указанной недвижимости будет осуществляться через открытые аукционы на электронной торговой площадке ООО «Электронная торговая площадка ГПБ».