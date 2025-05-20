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Регион
20 мая, 16:55

«Газпром» объявил о продаже ряда санаториев и баз отдыха по всей России

Обложка © Сайт санатория «Голубая горка»

Обложка © Сайт санатория «Голубая горка»

Компания «Газпром» объявила о намерении реализовать ряд санаторно-курортных объектов, находящихся в её собственности на территории России. Об этом стало известно из официального Telegram-канала холдинга.

Согласно опубликованному списку, к продаже готовятся: сочинские объекты «Голубая горка» и «Санаторий Юг», база «Голубая волна», расположенная у Чёрного моря в 5 км от Дюрсо и 25 км от Новороссийска, и пансионат «Факел» в Кисловодске. Помимо этого, в перечень включены: детский центр «Спутник» в Башкортостане, база отдыха «Голубой факел» в Новгородской области, комплекс «Смена» в 7 км от Смоленска.

Продажа всей указанной недвижимости будет осуществляться через открытые аукционы на электронной торговой площадке ООО «Электронная торговая площадка ГПБ».

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Ранее сообщалось, что за 2024 год, чистая выручка «Газпрома» достигла 10,7 триллиона рублей. Этот показатель оказался на 25% выше результата предыдущего года и превзошёл прогнозы аналитиков, ожидавших выручку на уровне 10,3 триллиона рублей.

Ольга Сливченко
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