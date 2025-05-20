Названы место и время прощания с экс-солистом Большого театра Владимировым
Экс-солиста Большого театра Владимирова похоронят 22 мая на Даниловском кладбище
Юрий Владимиров. Обложка © Wikipedia / Alexey Yakovlev
Прощание с выдающимся педагогом и хореографом, народным артистом СССР Юрием Владимировым состоится 22 мая на Даниловском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра.
«Церемония прощания с народным артистом СССР состоится 22 мая в Главном фойе исторического здания ГАБТ. Начало в 14:00», — указано в сообщении.
В пресс-службе театра сообщили, что отпевание состоится в 11:00 в храме «Нечаянная радость» в Пушкине (ул. Гоголевская, 2а).
Как сообщал Life.ru, Юрий Владимиров умер 19 мая в возрасте 83 лет. Четверть века он блистал на сцене Большого театра. Наибольшую славу среди его многочисленных ролей ему принесла партия Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича.