Названы место и время прощания с экс-солистом Большого театра Владимировым

Прощание с выдающимся педагогом и хореографом, народным артистом СССР Юрием Владимировым состоится 22 мая на Даниловском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра.

«Церемония прощания с народным артистом СССР состоится 22 мая в Главном фойе исторического здания ГАБТ. Начало в 14:00», — указано в сообщении.

В пресс-службе театра сообщили, что отпевание состоится в 11:00 в храме «Нечаянная радость» в Пушкине (ул. Гоголевская, 2а).