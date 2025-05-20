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20 мая, 16:50

Названы место и время прощания с экс-солистом Большого театра Владимировым

Экс-солиста Большого театра Владимирова похоронят 22 мая на Даниловском кладбище

Юрий Владимиров. Обложка © Wikipedia / Alexey Yakovlev

Юрий Владимиров. Обложка © Wikipedia / Alexey Yakovlev

Прощание с выдающимся педагогом и хореографом, народным артистом СССР Юрием Владимировым состоится 22 мая на Даниловском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра.

«Церемония прощания с народным артистом СССР состоится 22 мая в Главном фойе исторического здания ГАБТ. Начало в 14:00», — указано в сообщении.

В пресс-службе театра сообщили, что отпевание состоится в 11:00 в храме «Нечаянная радость» в Пушкине (ул. Гоголевская, 2а).

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Как сообщал Life.ru, Юрий Владимиров умер 19 мая в возрасте 83 лет. Четверть века он блистал на сцене Большого театра. Наибольшую славу среди его многочисленных ролей ему принесла партия Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича.

Наталья Демьянова
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