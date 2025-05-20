«Ушла эпоха»: Прима-балерина Большого театра рассказала о работе с Григоровичем

Легендарный хореограф Юрий Григорович был недосягаемым «божеством» в балетном искусстве. Так о почившем мэтре отозвалась прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

«Есть небожители, которых ещё при жизни можно богами называть… Для меня недосягаемое божество — Юрий Николаевич Григорович, за которым мы всегда тянулись, которого мы безукоризненно слушались, мнение которого лично для меня было всегда на первом месте», — рассказала она в беседе с RT.

Танцовщица призналась, чтобы была не просто счастлива работать с таким гением, а испытывала к Григоровскому настоящие восторг и уважение. Каждое его слово, похвала и замечание навсегда отпечатались в её памяти.