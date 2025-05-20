«Ушла эпоха»: Прима-балерина Большого театра рассказала о работе с Григоровичем
Прима-балерина Захарова: Юрий Григорович был недосягаемым божеством
Юрий Григорович. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Легендарный хореограф Юрий Григорович был недосягаемым «божеством» в балетном искусстве. Так о почившем мэтре отозвалась прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.
«Есть небожители, которых ещё при жизни можно богами называть… Для меня недосягаемое божество — Юрий Николаевич Григорович, за которым мы всегда тянулись, которого мы безукоризненно слушались, мнение которого лично для меня было всегда на первом месте», — рассказала она в беседе с RT.
Танцовщица призналась, чтобы была не просто счастлива работать с таким гением, а испытывала к Григоровскому настоящие восторг и уважение. Каждое его слово, похвала и замечание навсегда отпечатались в её памяти.
«Ушла эпоха, и вместе с ним наш российский, я бы даже сказала, мировой балет очень сильно обеднел», — заключила она.
Напомним, о смерти легендарного советского и российского деятеля балета Юрия Григоровича стало известно вчера. Хореограф умер на 99 году жизни из-за осложнений на фоне двусторонней пневмонии. С 1964 по 1995 годы он был бессменным главным балетмейстером Большого театра и завоевал множество наград, включая Кавалера ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Позднее стало известно, что Григоровича кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище.