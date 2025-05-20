Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших депутатов

Олег Савченко, член фракции «Единая Россия» и один из самых состоятельных депутатов Государственной думы, подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Согласно данным базы нижней палаты парламента, причиной стал переход на новую работу, связанную с крупным международным проектом. Об этом сообщает РБК.

Савченко объяснил, что возвращается к делам, которыми занимался до избрания в Госдуму в 2021 году. Речь идёт о развитии масштабного транспортного коридора с участием дружественных России стран.

«Проект, который я вёл до того, как стал депутатом, требует нового вмешательства, учитывая его масштабы. Это транспортный коридор. Нужно заниматься терминалами в дружественных странах, это в первую очередь Африка и Ближний Восток, Китай», — отметил Савченко.

По его словам, проект требует активного участия, множества командировок и значительных временных затрат, что невозможно совмещать с законотворческой деятельностью. Он подчеркнул, что продолжит заниматься организацией, управлением и запуском бизнес-процессов.