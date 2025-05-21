Стало известно, что делал Porsche в зоне проведения спецоперации

Замеченный в зоне проведения специальный военной операции (СВО) Porsche успешно выполнил боевую задачу на Белгородском направлении. Об этом сообщает SHOT, публикуя информацию о деталях боя на Cayenne в составе штурмовой бригады Вооружённых сил Российской Федерации.

Тот самый Porsche. Видео © SHOT

Российские военные рассказали, что перед ними была поставлена задача преодолеть три с половиной километра по открытой местности, закрепиться в посадках и удержать их. Мотоциклов и багги у бойцов не так много, и на всех штурмовиков не хватило мест. Именно поэтому военнослужащий с позывным Бардак вызвался выполнять боевую задачу на личном Porsche.

Военный вызвался выполнять боевую задачу на личном Porsche. Фото © SHOT

Багги и другая техника застряли в лесополосе, однако Cayenne смог проехать и направился сразу по поставленной цели в точку, занял позицию и дождался своих. Задача была успешно выполнена, парни не понесли потерь. А вот Porsche остался на поле битвы, эвакуировать авто уже вряд ли удастся.

Porsche. Фото © SHOT