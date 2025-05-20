Медведев фразой из советского фильма ответил на вопрос о доверии к Трампу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о доверии Москвы к президенту США Дональду Трампу и его способности выполнять договорённости на фоне возможного давления со стороны Евросоюза и американского «дипстейта».

«В известном советском кинофильме «Семнадцать мгновений весны» персонаж, которого играл Леонид Броневой, — Мюллер — говорит такую фразу: «Верить нельзя никому. Мне можно». Первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации», — сказал он.

Медведев отметил, что никому в этом случае доверять нельзя, хотя добрые отношения и диалог с Вашингтоном абсолютно необходимы. По его словам, реальное доверие должно основываться не на личных заявлениях, а на чётких гарантиях и закреплённых международных документах.