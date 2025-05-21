«Ред-флаги» при поиске работы: Депутат рассказал, как не попасться на удочку аферистов

В Госдуме предупреждают о появлении новых способов мошенничества при поиске работы через интернет. Об этом Life.ru сообщил член комитета Государственной Думы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Эксперт отмечает, что одна из самых распространённых схем онлайн-мошенничества связана с размещением фейковых вакансий.

Мошенники публикуют объявления о якобы высокооплачиваемой и доступной работе — нередко в известных компаниях или с возможностью удалённой занятости. Цель таких объявлений — завладеть персональными данными соискателя, получить от него деньги под различными предлогами или использовать его в серых схемах. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия»

По словам специалиста, сценарий часто разворачивается по одному из типичных шаблонов. После отклика на «вакансию» кандидату отправляют анкету, запрашивают копии документов или СНИЛС «для оформления». Далее могут потребовать оплатить «обучение», «выпуск пропуска» или даже «регистрацию в системе безопасности» компании. В некоторых случаях всё заканчивается сбором базы данных для продажи на чёрном рынке, в других — вовлечением в финансовые аферы или отмывание денег через подставные счета.

«Одним из тревожных сигналов является чрезмерно привлекательное предложение — высокая зарплата при минимальных требованиях, особенно если речь идёт о работе без опыта или с гибким графиком», — отметил депутат.

Также стоит насторожиться, если общение происходит только через мессенджеры, вам не предоставляют официальный e-mail, а сайт компании либо отсутствует, либо сделан на скорую руку. Ещё один признак – спешка, с которой требуют принять решение или оплатить услуги.

Чтобы защитить себя, стоит соблюдать простые, но важные меры: проверять информацию о компании (существует ли она юридически, есть ли отзывы, контакты, официальный сайт), никогда не отправлять копии документов незнакомым людям без официальной необходимости, не оплачивать ничего заранее и обязательно сохранять переписку и контакты, если что-то вызывает подозрение.

«Если вы столкнулись с мошенниками — важно не замалчивать ситуацию. Сообщите об этом в полицию и на платформу, где была размещена вакансия. Чем больше данных получат правоохранительные органы, тем выше шанс разоблачить схему и предотвратить новые случаи обмана», — предупредил чиновник.

Собеседник Life.ru настоятельно рекомендует россиянам сохранять бдительность при поиске работы в интернете, тщательно проверять информацию о работодателе и ни в коем случае не перечислять деньги незнакомым лицам.