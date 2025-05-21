«В соответствии с Конституцией»: Украинцы пожаловались, что им угрожали польские полицейские

В Польше двух украинцев задержали за распитие алкоголя в неположенном месте. По словам одного из них, после проверки документов и выписки штрафа полицейские якобы начали оскорблять их из-за национальности и угрожали «вывезти в лес». Об этом сообщает издание The Warsaw.

«На моё замечание, что, согласно Конституции Польши, каждый человек имеет право на уважение и адекватное отношение, полицейские начали все вместе ржать надо мной. А один из них подошёл впритык и сказал: «Если будешь много разговаривать, то мы бросим тебя в бус, вывезем в лес, и всё это будет в соответствии с Конституцией», — рассказал украинец.

Он подал жалобу в местное отделение полиции с просьбой провести проверку и наказать правоохранителей. Мужчина отметил, что не хочет, чтобы это дело замяли.