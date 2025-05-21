Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 23:35

«В соответствии с Конституцией»: Украинцы пожаловались, что им угрожали польские полицейские

The Warsaw: В Польше полицейские угрожали вывезти в лес украинцев

Полиция Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Полиция Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В Польше двух украинцев задержали за распитие алкоголя в неположенном месте. По словам одного из них, после проверки документов и выписки штрафа полицейские якобы начали оскорблять их из-за национальности и угрожали «вывезти в лес». Об этом сообщает издание The Warsaw.

«На моё замечание, что, согласно Конституции Польши, каждый человек имеет право на уважение и адекватное отношение, полицейские начали все вместе ржать надо мной. А один из них подошёл впритык и сказал: «Если будешь много разговаривать, то мы бросим тебя в бус, вывезем в лес, и всё это будет в соответствии с Конституцией», — рассказал украинец.

Он подал жалобу в местное отделение полиции с просьбой провести проверку и наказать правоохранителей. Мужчина отметил, что не хочет, чтобы это дело замяли.

Кандидатов в президенты Польши призвали подписать декларацию против Украины
Кандидатов в президенты Польши призвали подписать декларацию против Украины

А ранее кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен заявил, что украинские беженцы не должны пользоваться социальными льготами и бесплатным медицинским обслуживанием. По его словам, у них слишком много прав.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar