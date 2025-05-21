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20 мая, 23:49

Канада продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь

Канада. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze

Канада. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze

Оттава подтвердила намерение продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине. Об этом заявил глава канадского Минфина Франсуа-Филипп Шампань. Заявление прозвучало в городе Банф (провинция Альберта) во время встречи министров финансов стран «Большой семёрки».

Журналисты поинтересовались, планирует ли Канада в дальнейшем поддерживать Киев в финансовом и военном плане. В ответ прозвучало чёткое подтверждение намерения.

«Та поддержка, которую, как вы видели, Канада оказывает Украине, будет продолжаться», — заявил Шампань.

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Ранее представитель Евросоюза Анвара аль-Ануни заявил, что Брюссель намерен и далее оказывать военную поддержку Киеву. Главным приоритетом, по его словам, остаётся «обеспечение сильных позиций Украины», и страны ЕС уже выделили на это 23 млрд евро в текущем году.

Антон Голыбин
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