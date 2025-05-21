Канада продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь

Оттава подтвердила намерение продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине. Об этом заявил глава канадского Минфина Франсуа-Филипп Шампань. Заявление прозвучало в городе Банф (провинция Альберта) во время встречи министров финансов стран «Большой семёрки».

Журналисты поинтересовались, планирует ли Канада в дальнейшем поддерживать Киев в финансовом и военном плане. В ответ прозвучало чёткое подтверждение намерения.

«Та поддержка, которую, как вы видели, Канада оказывает Украине, будет продолжаться», — заявил Шампань.