Один наушник на двоих: Россияне назвали песни, с которых начиналась их любовь

Музыка способна не только вызывать эмоции, но и стать настоящим мостом между людьми. Согласно исследованию, проведённому музыкальной школой Guitardo, 64% россиян считают, что совпадение музыкальных предпочтений важнее общих вкусов в кино или книгах. Результаты опроса публикует Life.ru.

Каждый третий участник признался, что однажды почувствовал симпатию к человеку просто из-за того, что тот включил «ту самую» песню. Для 22% музыка стала важной частью значимых моментов в отношениях — от влюблённости до расставаний.

Совместный плейлист как язык любви Совместные плейлисты, обмен треками, любимая музыка юности — всё это стало настоящим языком любви. 60% опрошенных отметили, что старые песни пробуждают сильные чувства: тепло и ностальгию (60%), радость (56%), лёгкую грусть (50%).

Песни, с которых всё началось Российские респонденты до сих пор хранят в памяти песни, ставшие частью личной истории. В списке лидеров — хиты начала 2000-х: «Нас не догонят» (t.A.T.u.) — 54%, «Тополиный пух» («Иванушки International») — 50%, «Крошка моя» («Руки Вверх!»). Эти треки стали символами времени, когда формировались не только музыкальные вкусы, но и первые чувства. Часто также вспоминают «Знаешь ли ты» певицы МакSим — её назвали 36% опрошенных. Для 40% важной музыкальной точкой остаётся поп-музыка начала 2000-х, звучавшая по «Муз-ТВ» и MTV.

Один наушник на двоих 30% опрошенных вспомнили, как в юности делились треками по Bluetooth, а 14% связывают музыку тех лет с визуальной культурой — от яркой одежды до того самого наушника на двоих. Всё это воспринимается не просто как ностальгия, а как символ романтической близости. Еще 38% назвали знаковым хитом «Орбит без сахара» от группы «Сплин» — словно внутренний пароль, понятный только своим.

Петь, чтобы быть услышанными 65% россиян признались, что поют, оставаясь наедине с собой. Ещё 23% играют на музыкальных инструментах, а 11% практикуют медитативные музыкальные техники. Каждый третий мечтает научиться играть или петь — не ради сцены, а чтобы лучше выражать себя и быть услышанным.

Любовь звучит громче всего Для 48% опрошенных главной темой музыкальных воспоминаний стала любовь. 54% признались, что ностальгия переполняет при прослушивании знакомых треков, а 26% связывают музыку с ощущением свободы. Даже злость и бунт (по 8%) — эмоции, которые нередко сопровождали музыку в отношениях и молодости. Музыка — это не просто фон, это отражение чувств, эмоций и воспоминаний, которые соединяют людей сильнее слов.