Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 01:35

Дагестанский школьник «пошутил» о террористах в школе и был задержан

МВД: В Дагестане задержали подростка за ложное сообщение о террористах в Москве

Сотрудник полиции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Сотрудник полиции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Правоохранители Дагестана совместно с региональным УФСБ задержали 14-летнего подозреваемого в распространении ложной информации о террористической угрозе в столичном учебном заведении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Видео допроса подозреваемого. Видео © МВД по Дагестану

Согласно данным ведомства, 19 мая в отдел полиции Ботлихского отдела поступила информация о якобы находящихся в московской школе вооружённых террористах. Полицейские передали сведения в столицу, где оперативные группы немедленно эвакуировали учащихся и преподавателей, а также проверили территорию с привлечением кинологов. Информация оказалась ложной.

«Правоохранители Дагестана очень быстро установили шутника — им оказался 14-летний подросток который, находясь во дворе школы, позвонил на номер экстренной службы с телефона своего одноклассника и сообщил о террористах, после чего вернул ему гаджет. В отделе полиции подросток признался, что сделал это ради шутки», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о привлечении его родителей к ответственности согласно действующему законодательству.

В МВД рассказали, что могут сделать мошенники через «Госуслуги»
В МВД рассказали, что могут сделать мошенники через «Госуслуги»

А ранее правоохранительные органы России задержали трёх подозреваемых в содействии телефонным мошенникам за рубежом. Двое были пойманы в Дагестане, а один в Санкт-Петербурге. Преступная схема начала действовать в начале прошлого года. Злоумышленники действовали по указке анонимных кураторов. В арендованной квартире они установили GSM-шлюзы для бесперебойной работы сим-карт.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • МВД РФ
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar