Дагестанский школьник «пошутил» о террористах в школе и был задержан

Правоохранители Дагестана совместно с региональным УФСБ задержали 14-летнего подозреваемого в распространении ложной информации о террористической угрозе в столичном учебном заведении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Видео допроса подозреваемого. Видео © МВД по Дагестану

Согласно данным ведомства, 19 мая в отдел полиции Ботлихского отдела поступила информация о якобы находящихся в московской школе вооружённых террористах. Полицейские передали сведения в столицу, где оперативные группы немедленно эвакуировали учащихся и преподавателей, а также проверили территорию с привлечением кинологов. Информация оказалась ложной.

«Правоохранители Дагестана очень быстро установили шутника — им оказался 14-летний подросток который, находясь во дворе школы, позвонил на номер экстренной службы с телефона своего одноклассника и сообщил о террористах, после чего вернул ему гаджет. В отделе полиции подросток признался, что сделал это ради шутки», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о привлечении его родителей к ответственности согласно действующему законодательству.