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21 мая, 03:34

В ФСБ рассказали о зверствах нацистов в Мариуполе в 1941 году

ФСБ: Нацисты замучили и замуровали 26 человек в Мариуполе в 1941 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zayne C

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zayne C

В 1941 году, в первый день оккупации Мариуполя, нацисты замучили и замуровали в стены здания, ранее принадлежавшего НКВД, 26 случайных прохожих. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы ФСБ, изученные РИА «Новости».

Согласно акту документирования преступлений нацистов от 15 сентября 1943 года, захватчики подвергли своих жертв изощрённым пыткам. Им содрали кожу с рук, отрезали половые органы, уши и носы и полуживыми замуровали в стенах подвала.

В дальнейшем, как следует из материалов ФСБ, нацисты представили тела замученных людей как «жертв НКВД». Трупы раскопали и показали населению через 13 дней.

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Ранее ФСБ обнародовала засекреченные архивные материалы, свидетельствующие о масштабах разрушений и преступлений, совершённых нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории Донбасса. Во время оккупации гитлеровские войска уничтожили тысячи жилых домов, магазинов, учебных заведений и культурных учреждений. В документах содержатся сведения о массовых расправах над мирным населением. Также зафиксировано уничтожение промышленного комплекса Донбасса.

Антон Голыбин
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