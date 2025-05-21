В ФСБ рассказали о зверствах нацистов в Мариуполе в 1941 году

В 1941 году, в первый день оккупации Мариуполя, нацисты замучили и замуровали в стены здания, ранее принадлежавшего НКВД, 26 случайных прохожих. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы ФСБ, изученные РИА «Новости».

Согласно акту документирования преступлений нацистов от 15 сентября 1943 года, захватчики подвергли своих жертв изощрённым пыткам. Им содрали кожу с рук, отрезали половые органы, уши и носы и полуживыми замуровали в стенах подвала.

В дальнейшем, как следует из материалов ФСБ, нацисты представили тела замученных людей как «жертв НКВД». Трупы раскопали и показали населению через 13 дней.