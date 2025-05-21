В пермский суд поступило дело фотографа Скворцова по обвинению в госизмене
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В Пермский краевой суд поступило уголовное дело фотографа Григория Скворцова, которого обвиняют в государственной измене. Производство поручено судье Сергею Коробейникову, сообщает Properm.ru.
По информации издания, Скворцов не признаёт свою вину. Обстоятельства дела и детали обвинения в настоящий момент официально не разглашаются.
На 26 мая назначено первое заседание, в рамках которого суд должен принять решение о продлении меры пресечения. Скворцов примет участие в процессе дистанционно — по видеосвязи из московского СИЗО «Лефортово». После заседания его планируют этапировать в СИЗО Перми.
Ранее пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову было официально предъявлено обвинение в совершении государственной измены. Следственные действия проводились сотрудниками ФСБ, в результате чего мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело возбуждено по статье 275 УК РФ.