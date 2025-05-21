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21 мая, 07:01

ВСУ выведали у россиянина координаты средств ПВО и научили управлять ударными БПЛА для диверсий

Россиянин задержан за передачу Киеву данных об объектах ПВО в Калужской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за передачу спецслужбам Украины данных об объектах ПВО в Калужской области. Он также изучал управление ударными БПЛА, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан гражданин России 1987 года рождения, оказывавший содействие спецслужбам Украины в сборе разведывательной информации. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задокументировано, что злоумышленник с сентября 2023 года посредством интернет-мессенджера Телеграм установил и поддерживал контакты с представителем спецслужб Украины», — рассказали в ЦОС.

В телефоне задержанного найдена переписка с украинским куратором и боевиками запрещённых в России террористических организаций, с которыми он обсуждал свою диверсионно-террористическую деятельность. К примеру, он согласился им передать координаты мест нахождения систем противовоздушной обороны Минобороны России в Калужской области. Также по заданию собеседников мужчина купил пауэрбанки, сухие пайки и энергетические напитки, чтобы заложить их в схрон для членов украинских ДРГ, а также активно изучал пересланные ему обучающие материалы по управлению ударными беспилотниками. После задержания преступник полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

На основании полученных материалов следственным отделением УФСБ России по Калужской области в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), он арестован.

Рецидивист задержан за подготовку теракта на Транссибе по заданию украинских спецслужб
Рецидивист задержан за подготовку теракта на Транссибе по заданию украинских спецслужб

Ранее ФСБ сообщала о предотвращении теракта в Херсонской области. Украинские спецслужбы планировали взрыв у памятника «Танк Т-34» во время массового мероприятия.

Андрей Бражников
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