ВСУ выведали у россиянина координаты средств ПВО и научили управлять ударными БПЛА для диверсий

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за передачу спецслужбам Украины данных об объектах ПВО в Калужской области. Он также изучал управление ударными БПЛА, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан гражданин России 1987 года рождения, оказывавший содействие спецслужбам Украины в сборе разведывательной информации. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задокументировано, что злоумышленник с сентября 2023 года посредством интернет-мессенджера Телеграм установил и поддерживал контакты с представителем спецслужб Украины», — рассказали в ЦОС.

В телефоне задержанного найдена переписка с украинским куратором и боевиками запрещённых в России террористических организаций, с которыми он обсуждал свою диверсионно-террористическую деятельность. К примеру, он согласился им передать координаты мест нахождения систем противовоздушной обороны Минобороны России в Калужской области. Также по заданию собеседников мужчина купил пауэрбанки, сухие пайки и энергетические напитки, чтобы заложить их в схрон для членов украинских ДРГ, а также активно изучал пересланные ему обучающие материалы по управлению ударными беспилотниками. После задержания преступник полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

На основании полученных материалов следственным отделением УФСБ России по Калужской области в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), он арестован.