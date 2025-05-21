Появилось видео поимки и допроса шпиона, искавшего для ВСУ слабости в «небесном щите» России
Появилось видео задержания мужчины, собиравшего данные о ПВО в Калужской области
Обложка © ФСБ России
Появилось видео задержания россиянина, который работал с украинскими спецслужбами и передавал противнику данные об объектах ПВО в Калужской области. Против 38-летнего мужчины уже завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Момент задержания россиянина, сообщавшего ВСУ данные об объектах ПВО в Калужской области. Видео © ФСБ России
Сотрудники служб также обнаружили в телефоне у мужчины различные переписки с украинским куратором и боевиками. С ними мужчина активно обсуждал диверсионно-террористическую деятельность, а также изучал обучающие материалы по управлению ударными беспилотниками. Свою вину мужчина уже признал и раскаялся в содеянном. Он заявил на видео, что успел передать Киеву сведения о «небесном щите» в Калуге.
Напомним, что мужчина был задержан сегодня, 21 мая. Сообщается, что он общался с противником с помощью интернет-мессенджера Телеграм и вёл активную переписку со спецслужбами. Кроме того, местный житель купил пауэрбанки, сухие пайки и энергетические напитки для того, чтобы заложить их в схрон для членов украинских ДРГ. Сейчас россиянин арестован и ждёт приговора.