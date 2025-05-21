Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 07:43

Появилось видео поимки и допроса шпиона, искавшего для ВСУ слабости в «небесном щите» России

Появилось видео задержания мужчины, собиравшего данные о ПВО в Калужской области

Обложка © ФСБ России

Обложка © ФСБ России

Появилось видео задержания россиянина, который работал с украинскими спецслужбами и передавал противнику данные об объектах ПВО в Калужской области. Против 38-летнего мужчины уже завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Момент задержания россиянина, сообщавшего ВСУ данные об объектах ПВО в Калужской области. Видео © ФСБ России

Сотрудники служб также обнаружили в телефоне у мужчины различные переписки с украинским куратором и боевиками. С ними мужчина активно обсуждал диверсионно-террористическую деятельность, а также изучал обучающие материалы по управлению ударными беспилотниками. Свою вину мужчина уже признал и раскаялся в содеянном. Он заявил на видео, что успел передать Киеву сведения о «небесном щите» в Калуге.

Лицом на асфальт: Опубликовано видео жёсткого задержания украинского шпиона в Венгрии
Лицом на асфальт: Опубликовано видео жёсткого задержания украинского шпиона в Венгрии

Напомним, что мужчина был задержан сегодня, 21 мая. Сообщается, что он общался с противником с помощью интернет-мессенджера Телеграм и вёл активную переписку со спецслужбами. Кроме того, местный житель купил пауэрбанки, сухие пайки и энергетические напитки для того, чтобы заложить их в схрон для членов украинских ДРГ. Сейчас россиянин арестован и ждёт приговора.

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar