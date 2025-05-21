Появилось видео поимки и допроса шпиона, искавшего для ВСУ слабости в «небесном щите» России

Появилось видео задержания россиянина, который работал с украинскими спецслужбами и передавал противнику данные об объектах ПВО в Калужской области. Против 38-летнего мужчины уже завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Момент задержания россиянина, сообщавшего ВСУ данные об объектах ПВО в Калужской области. Видео © ФСБ России

Сотрудники служб также обнаружили в телефоне у мужчины различные переписки с украинским куратором и боевиками. С ними мужчина активно обсуждал диверсионно-террористическую деятельность, а также изучал обучающие материалы по управлению ударными беспилотниками. Свою вину мужчина уже признал и раскаялся в содеянном. Он заявил на видео, что успел передать Киеву сведения о «небесном щите» в Калуге.