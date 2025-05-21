Торгуют трофеями: Украинцы развернули продажу обломков российских истребителей и дронов

Граждане Украины начали продавать на иностранных площадках в Интернете военные трофеи. Предприимчивые украинцы предлагают приобрести фрагменты российского истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщает «Лента.ру».

Авторы материала уточнили, что один из таких лотов представляет небольшой фрагмент обшивки или корпуса истребителя, заключённый в плоскую стеклянную рамку. В самой рамке находится обломок, снимок более крупного обломка, а также пояснительная записка. Приобрести фрагменты самолёта можно за 200–300 долларов (16–24 тысячи рублей).

Украинцы стали распродавать также фрагменты дронов-камикадзе типа «Герань», однако более крупные части. Цена варьируется от 35 до 800 и более долларов (3-64 тысячи рублей).