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21 мая, 07:51

Торгуют трофеями: Украинцы развернули продажу обломков российских истребителей и дронов

«Лента.ру»: Украинцы распродают фрагменты бомбардировщика Су-34 РФ в Интернете

Истребитель Су-34. Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Истребитель Су-34. Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Граждане Украины начали продавать на иностранных площадках в Интернете военные трофеи. Предприимчивые украинцы предлагают приобрести фрагменты российского истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщает «Лента.ру».

Авторы материала уточнили, что один из таких лотов представляет небольшой фрагмент обшивки или корпуса истребителя, заключённый в плоскую стеклянную рамку. В самой рамке находится обломок, снимок более крупного обломка, а также пояснительная записка. Приобрести фрагменты самолёта можно за 200–300 долларов (16–24 тысячи рублей).

Украинцы стали распродавать также фрагменты дронов-камикадзе типа «Герань», однако более крупные части. Цена варьируется от 35 до 800 и более долларов (3-64 тысячи рублей).

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А ранее Life.ru писал, что на Украине предлагают жителям Европы поездки на СВО, а также приобрести эксклюзивные товары с иностранной символикой. Взамен украинцы просят крупное денежное пожертвование.

Дарья Нарыкова
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