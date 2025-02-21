«Ничего выдающегося»: Военный эксперт застыдил украинскую ракету «Трембита»

Сегодня в Сети появились первые фото украинской ракеты-дрона под названием «Трембита». Экземпляр боеприпаса был представлен на выставке. Несмотря на то что стоимость одной такой ракеты достигает 4 тысяч долларов, эксперты не считают её эффективной, а главное, точной.

Российский военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Life.ru рассказал, что название ракеты придумали не просто так. На Украине снаряд именуется «народной ракетой», что изначально указывает на ряд недостатков, в том числе шум при полёте, низкая скорость и некоторые другие.

Это название неслучайно придумали — «народная ракета». Поэтому я думаю, что по всем характеристикам это даже не вчерашний, а позавчерашний уровень. Скоростная характеристика — ничего особенного. Естественно, заправка бензином, как написано. Василий Дандыкин Военный эксперт

«Скоростные характеристики — как у других ракет, даже если брать тот же «Нептун». То есть это цель, которая идёт, тихоходная, и на таких высотах она доступна всем нашим комплексам противовоздушной обороны, в том числе артиллерийским установкам. Я имею в виду, конечно, и «Панцирь», и «Тор», и ЦРК, и, в общем-то, даже крупнокалиберным пулемётам и всему, что есть. Потому что с такой скоростью и по взрывной шумности, двигатель-то на бензине, она будет сбиваться», — добавил он.

Дандыкин отметил, что «Трембита» на несколько рангов уступает российским более мощным ракетам. Также специалист усомнился, что снаряд является полностью украинской разработкой, так как в нём наверняка есть много импортных частей и деталей.

«Поэтому ракету тут неслучайно «Трембита» назвали. «Трембита» — это штука такая, достаточно громкая. Это всё, на что способен сейчас ВПК Украины в своих разработках, то есть почти ни на что, если он сам что-то делает. И то там, наверное, много импортных деталей. Конечно, взрывчатая часть — 20 килограммов. Это, в общем-то, не так уж много, если сравнивать с нашими трёхтонками, тысячами и когда у наших крылатых ракет боеголовки весят 450 килограммов и больше. Это огромная разница», — объяснил эксперт.

Он заявил, что «Трембита» не будет представлять опасность для российских систем ПВО, так как её запросто можно будет заметить и сбить. Дандыкин также уверен, что качество ракеты не лучшее, поэтому она сама упадёт раньше, чем её собьют.

А «Трембита» вполне по зубам не только нашим комплексам противовоздушной обороны, которые я упомянул, но и боевым машинам, которые могут сбивать её на таких высотах, и комплексам той же «Тунгуски», которые ещё есть. Василий Дандыкин Военный эксперт

«Народная — значит, низкая стоимость. Мы опять же в бою посмотрим, что она из себя представляет, если долетит вообще. Я думаю, вполне возможно, что по дороге ещё и упадёт, и не только потому, что её собьют. В общем, ничего выдающегося. Абсолютно ничего», — подытожил Дандыкин.