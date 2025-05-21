17-летний хоккеист «СКА‑1946» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»
Хоккеист «СКА‑1946» Ильин доставлен в реанимацию после матча со «Спартаком»
Арсений Ильин. Обложка © VK / СКА-1946
Нападающий петербургского клуба «СКА-1946» Арсений Ильин был госпитализирован в реанимацию после пятого матча финальной серии плей-офф МХЛ против московского «Спартака». Об этом «Матч ТВ» рассказали представители «СКА‑1946».
«У игрока — тупая травма живота. После игры мочу хоккеиста забрали на анализ и обнаружили там кровь. Ильин на скорой был доставлен в реанимацию», — говорится в сообщении.
Клуб «СКА-1946» смог одержать победу в пятой встречи финальной серии со счётом 2:1. При этом в серии по-прежнему лидирует «Спартак» (3:2). Следующий матч — шестой, пройдёт 22 мая в Санкт-Петербурге.
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