17-летний хоккеист «СКА‑1946» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

Нападающий петербургского клуба «СКА-1946» Арсений Ильин был госпитализирован в реанимацию после пятого матча финальной серии плей-офф МХЛ против московского «Спартака». Об этом «Матч ТВ» рассказали представители «СКА‑1946».

«У игрока — тупая травма живота. После игры мочу хоккеиста забрали на анализ и обнаружили там кровь. Ильин на скорой был доставлен в реанимацию», — говорится в сообщении.

Клуб «СКА-1946» смог одержать победу в пятой встречи финальной серии со счётом 2:1. При этом в серии по-прежнему лидирует «Спартак» (3:2). Следующий матч — шестой, пройдёт 22 мая в Санкт-Петербурге.