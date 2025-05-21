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Регион
21 мая, 08:17

В США разговор Путина и Трампа назвали дипломатической победой президента России

New York Times: Путин одержал дипломатическую победу в разговоре с Трампом

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Недавний телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа стал победой главы РФ. Об этом говорится в статье The New York Times.

«После телефонного разговора с Путиным в понедельник президент Трамп заявил, что приветствует прямые мирные переговоры между Украиной и Россией, фактически окончательно отказавшись от своего предыдущего обещания быстро положить конец конфликту», — указал автор публикации.

По его словам, твёрдая позиция главы российского государства выдержала давление не только ЕС, но и США.

Украина и Европа испугались итогов разговора Путина и Трампа
Украина и Европа испугались итогов разговора Путина и Трампа

Напомним, что телефонный разговор между президентами прошёл в понедельник, 19 мая, и, по словам российского лидера, продолжался более двух часов. Темами беседы стали возможности мирного урегулирования ситуации на Украине. Путин заявил о готовности Москвы к совместной работе с Киевом над созданием меморандума, который мог бы стать основой для будущего мирного договора. В свою очередь, президент США заявил об отказе от введения новых санкций против России, объясняя это наличием «шанса» на достижение договоренности.

Никита Никонов
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