В США разговор Путина и Трампа назвали дипломатической победой президента России

«После телефонного разговора с Путиным в понедельник президент Трамп заявил, что приветствует прямые мирные переговоры между Украиной и Россией, фактически окончательно отказавшись от своего предыдущего обещания быстро положить конец конфликту», — указал автор публикации.

Напомним, что телефонный разговор между президентами прошёл в понедельник, 19 мая, и, по словам российского лидера, продолжался более двух часов. Темами беседы стали возможности мирного урегулирования ситуации на Украине. Путин заявил о готовности Москвы к совместной работе с Киевом над созданием меморандума, который мог бы стать основой для будущего мирного договора. В свою очередь, президент США заявил об отказе от введения новых санкций против России, объясняя это наличием «шанса» на достижение договоренности.