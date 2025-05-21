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21 мая, 08:57

«Отказали почки, отёк лёгких, сердце»: Российский бодибилдер умер в 34 года

Бодибилдер Никита Ткачук умер в 34 года из-за проблем с почками и сердцем

Никита Ткачук. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tkachyk_1990

Никита Ткачук. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tkachyk_1990

Российский бодибилдер Никита Ткачук скончался в возрасте 34 лет, сообщают источники. Причиной его ухода из жизни стал критический сбой жизненно важных систем организма. Печальное известие сообщила у себя в соцсетях его жена Мария.

Никита Ткачук. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tkachyk_1990

Никита Ткачук. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tkachyk_1990

«Отказали почки, отёк легких и не выдержало сердце. За год было много испытаний. Ресурсы закончились. Пока нет других слов, только шок», — написала она.

Известно, что в прошлом Никита Ткачук активно использовал медицинские инъекции для ускоренного наращивания мышечной массы, даже сотрудничал с фармакологической компанией. Эти практики могли быть связаны с последующими осложнениями.

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Ранее бывший хоккеист «Динамо» Олег Гофман трагически погиб в возрасте 23 лет. Причиной его смерти стал несчастный случай. Спортсмен начал тренироваться в молодёжной команде «бело-голубых», а в 2021 году стал обладателем Кубка Харламова.

Владимир Озеров
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