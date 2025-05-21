«Отказали почки, отёк лёгких, сердце»: Российский бодибилдер умер в 34 года
Бодибилдер Никита Ткачук умер в 34 года из-за проблем с почками и сердцем
Никита Ткачук. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tkachyk_1990
Российский бодибилдер Никита Ткачук скончался в возрасте 34 лет, сообщают источники. Причиной его ухода из жизни стал критический сбой жизненно важных систем организма. Печальное известие сообщила у себя в соцсетях его жена Мария.
Никита Ткачук. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tkachyk_1990
«Отказали почки, отёк легких и не выдержало сердце. За год было много испытаний. Ресурсы закончились. Пока нет других слов, только шок», — написала она.
Известно, что в прошлом Никита Ткачук активно использовал медицинские инъекции для ускоренного наращивания мышечной массы, даже сотрудничал с фармакологической компанией. Эти практики могли быть связаны с последующими осложнениями.
Ранее бывший хоккеист «Динамо» Олег Гофман трагически погиб в возрасте 23 лет. Причиной его смерти стал несчастный случай. Спортсмен начал тренироваться в молодёжной команде «бело-голубых», а в 2021 году стал обладателем Кубка Харламова.