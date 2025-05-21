Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 09:02

Лондон нашёл неожиданное решение проблемы опустевших особняков подсканционных россиян

Politico: Британские власти призвали продавать дома попавших под санкции россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / f11photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / f11photo

Британские власти призвали принять меры в отношении недвижимости россиян, подпавших под санкции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на обращение депутата Палаты общин от округа Кенсингтон и Бейсуотер Джо Пауэлла. Он предложил продавать такие объекты, а вырученные средства замораживать на специальных счетах до снятия санкций или принятия политического решения об их дальнейшей судьбе.

Российский МИД включил в стоп-лист отпетых британских русофобов
Российский МИД включил в стоп-лист отпетых британских русофобов

Поводом стало запустение особняка на западе Лондона — объединённых пятиэтажных таунхаусов с видом на Кенсингтонский дворец. В 2018 году недвижимость за £16 млн (примерно 1,7 млрд рублей) приобрёл российский бизнесмен Давид Давидович, впоследствии попавший под санкции.

Согласно британским законам, лица под санкциями не имеют права пользоваться, продавать или сдавать в аренду принадлежащую им недвижимость. Также ограничены возможности по её содержанию. В результате, как отмечает издание, особняк пришёл в упадок: облупилась краска, свисают провода, осыпается фасад, а на балконах поселились голуби.

Санкции против России как предвестник отставки: В Британии заметили пугающую закономерность
Санкции против России как предвестник отставки: В Британии заметили пугающую закономерность

Ранее стало известно, что Евросоюз отказался снимать санкции с России до конца переговоров по Украине. Кроме того, европейские сторонники Киева не желают признавать Крым российским.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Великобритания
  • Санкции против России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar