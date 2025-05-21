Лондон нашёл неожиданное решение проблемы опустевших особняков подсканционных россиян

Британские власти призвали принять меры в отношении недвижимости россиян, подпавших под санкции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на обращение депутата Палаты общин от округа Кенсингтон и Бейсуотер Джо Пауэлла. Он предложил продавать такие объекты, а вырученные средства замораживать на специальных счетах до снятия санкций или принятия политического решения об их дальнейшей судьбе.

Поводом стало запустение особняка на западе Лондона — объединённых пятиэтажных таунхаусов с видом на Кенсингтонский дворец. В 2018 году недвижимость за £16 млн (примерно 1,7 млрд рублей) приобрёл российский бизнесмен Давид Давидович, впоследствии попавший под санкции.

Согласно британским законам, лица под санкциями не имеют права пользоваться, продавать или сдавать в аренду принадлежащую им недвижимость. Также ограничены возможности по её содержанию. В результате, как отмечает издание, особняк пришёл в упадок: облупилась краска, свисают провода, осыпается фасад, а на балконах поселились голуби.