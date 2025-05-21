55 лет назад в колониях Тольятти произошёл крупнейший в СССР тюремный бунт

21 мая 1970 года в тольяттинских исправительно-трудовых колониях произошли массовые беспорядки, ставшие одним из крупнейших случаев тюремных волнений в истории СССР, пишет «Лента.ру». Осуждённые захватили две колонии, устроили поджоги, взяли заложников. Для подавления мятежа власти привлекли отряды милиции и внутренних войск.

Всё началось в ИТК-16, когда заключённый Виталий Чернышов попытался перебраться из зоны проживания в промышленный сектор. Охрана открыла стрельбу и ранила его в ногу. Ходили слухи, что Чернышов, а также другой заключённый скончались, что спровоцировало волнения среди осуждённых. По альтернативной версии, готовился бунт заранее, поскольку массовая амнистия к 100-летию со дня рождения Ленина не состоялась.

Активное участие в организации бунта приняли рецидивисты Александр Богачёв, Александр Яхонтов и Михаил Феоктистов. Заключённые избивали сотрудников колонии, разрушали постройки, жгли бараки и уничтожали архивные документы. В результате событий погиб один сотрудник учреждения, а ещё один был тяжело ранен. При этом некоторые узники пытались укрыть охранников от буйствующих.

К вечеру того же дня власть в колониях перешла к бунтовщикам. Попытки начальника ИТК-16 Фёдора Гуреева утихомирить мятежников окончились для него побоями. Ближе к полуночи к месту происшествия прибыли дополнительные силы правоохранительных органов и внутренние войска. К утру 22 мая ситуация была взята под контроль, «зачинщики» арестованы, а следствие выделило 32 наиболее активных участника. Суд проходил в Сызрани в условиях повышенных мер безопасности. В 1971 году 29 человек получили дополнительные сроки, а Богачёв, Яхонтов и Феоктистов были приговорены к расстрелу.

Впоследствии ИТК-7 была ликвидирована, а руководителя ИТК-16 уволили. Считается, что тольяттинские события стали одним из факторов, подтолкнувших руководство страны к проведению широкой амнистии в конце 1970 года ради предотвращения подобных бунтов в будущем.