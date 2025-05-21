«В генах заложено»: В Госдуме раскрыли тревожный военный сценарий Европы
Депутат Соболев заявил, что Европа давно готовится к военному конфликту с РФ
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Страны Европы уже давно готовятся к военному противостоянию с Россией. Государства наращивают военные расходы и информационно воздействуют на мирных граждан. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По словам парламентария, постоянное ведение боевых действий заложено у жителей Европы в генах.
«Я вам так скажу: Европа на полном серьёзе готовится к войне. Видимо, у них где-то в генах, может, заложено. Раз в столетие они собираются всем своим европейским сообществом под предводительством то Наполеона, то Гитлера. Сейчас фюрера пока не просматривается. Пока вот такая триединая команда из Великобритании, Германии и Франции», — подчеркнул депутат в беседе с NEWS.ru.
По словам Соболева, европейские политик давно ведут информационное воздействие на своих граждан. Они пытаются им доказать, что Россия якобы враг, что война с ней неизбежна и нужно готовиться к противостоянию. Депутат дополнил, что наиболее опасные антироссийские мероприятия проходят около границ России — в Прибалтике, на Балтийском море и в Финляндии. Однако в настоящее время, по словам депутата, Европе легче конфликтовать с РФ руками украинцев.
А ранее Life.ru рассказывал, что Польша увеличила оборонный бюджет и готовится к войне с Россией. По данным зарубежных СМИ, за последние три года Варшава разместила заказы на свыше 8 тысяч ракет, 2 тысячи артиллерийских систем и другое вооружение.