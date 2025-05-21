Страны Европы уже давно готовятся к военному противостоянию с Россией. Государства наращивают военные расходы и информационно воздействуют на мирных граждан. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По словам парламентария, постоянное ведение боевых действий заложено у жителей Европы в генах.

По словам Соболева, европейские политик давно ведут информационное воздействие на своих граждан. Они пытаются им доказать, что Россия якобы враг, что война с ней неизбежна и нужно готовиться к противостоянию. Депутат дополнил, что наиболее опасные антироссийские мероприятия проходят около границ России — в Прибалтике, на Балтийском море и в Финляндии. Однако в настоящее время, по словам депутата, Европе легче конфликтовать с РФ руками украинцев.