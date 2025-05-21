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21 мая, 10:01

«Ей лучше рот закрыть»: Губерниев ответил Вяльбе на слова про зарплаты лыжников

Губерниев раскритиковал Елену Вяльбе за слова о низких зарплатах у лыжников

Обложка © РИА Новости / Мария Девахина, Павел Бедняков

Обложка © РИА Новости / Мария Девахина, Павел Бедняков

Комментатор Дмитрий Губерниев вновь подверг критике президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Она ранее сообщила, что ведущий лыжник страны Александр Большунов зарабатывает в Центре спортивной подготовки сборных команд России 140 тысяч рублей ежемесячно. По её словам, Большунову удаётся обеспечить себе достойный доход благодаря рекламным соглашениям, а большинство других спортсменов вынуждены «считать каждую копейку».

«140 тыс. у нас уже считается маленькой зарплатой, если смотреть по стране? Елена Валерьевна лукавит. Мне кажется, или она заелась, или она не ведает, что творит. Я считаю, что ей лучше рот закрыть, если честно, и помолчать. Я переживаю за Елену Валерьевну, потому что ей с такими высказываниями нужно сложить с себя полномочия и не позориться», — заявил Губерниев «Матч ТВ».
«Фуфлыжная федерация»: Губерниев раскритиковал работу ФЛГР и призвал Вяльбе уйти с поста
«Фуфлыжная федерация»: Губерниев раскритиковал работу ФЛГР и призвал Вяльбе уйти с поста

Губерниев неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), чтобы сместить Елену Вяльбе, возглавляющую организацию с 2010 года. Он обвиняет её в непрофессионализме, плохой организации соревнований — в частности, чемпионата России в Казани, недостаточных усилиях по популяризации лыжного спорта и проблемах с трансляциями. Губерниев уверен, что всего за три дня сможет сделать лыжи «стерильными и профессиональными». Вяльбе предпочитает не отвечать на его упрёки, а некоторые, например, чемпионка мира Ольга Завьялова, отмечает, что Губерниев недостаточно хорошо разбирается в тонкостях лыжного спорта для этой должности. Выборы главы ФЛГР назначены на 2026 год.

Александра Мышляева
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