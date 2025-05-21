«Ей лучше рот закрыть»: Губерниев ответил Вяльбе на слова про зарплаты лыжников

Губерниев неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), чтобы сместить Елену Вяльбе, возглавляющую организацию с 2010 года. Он обвиняет её в непрофессионализме, плохой организации соревнований — в частности, чемпионата России в Казани, недостаточных усилиях по популяризации лыжного спорта и проблемах с трансляциями. Губерниев уверен, что всего за три дня сможет сделать лыжи «стерильными и профессиональными». Вяльбе предпочитает не отвечать на его упрёки, а некоторые, например, чемпионка мира Ольга Завьялова, отмечает, что Губерниев недостаточно хорошо разбирается в тонкостях лыжного спорта для этой должности. Выборы главы ФЛГР назначены на 2026 год.