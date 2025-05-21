«Ей лучше рот закрыть»: Губерниев ответил Вяльбе на слова про зарплаты лыжников
Губерниев раскритиковал Елену Вяльбе за слова о низких зарплатах у лыжников
Обложка © РИА Новости / Мария Девахина, Павел Бедняков
Комментатор Дмитрий Губерниев вновь подверг критике президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Она ранее сообщила, что ведущий лыжник страны Александр Большунов зарабатывает в Центре спортивной подготовки сборных команд России 140 тысяч рублей ежемесячно. По её словам, Большунову удаётся обеспечить себе достойный доход благодаря рекламным соглашениям, а большинство других спортсменов вынуждены «считать каждую копейку».
«140 тыс. у нас уже считается маленькой зарплатой, если смотреть по стране? Елена Валерьевна лукавит. Мне кажется, или она заелась, или она не ведает, что творит. Я считаю, что ей лучше рот закрыть, если честно, и помолчать. Я переживаю за Елену Валерьевну, потому что ей с такими высказываниями нужно сложить с себя полномочия и не позориться», — заявил Губерниев «Матч ТВ».
Губерниев неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), чтобы сместить Елену Вяльбе, возглавляющую организацию с 2010 года. Он обвиняет её в непрофессионализме, плохой организации соревнований — в частности, чемпионата России в Казани, недостаточных усилиях по популяризации лыжного спорта и проблемах с трансляциями. Губерниев уверен, что всего за три дня сможет сделать лыжи «стерильными и профессиональными». Вяльбе предпочитает не отвечать на его упрёки, а некоторые, например, чемпионка мира Ольга Завьялова, отмечает, что Губерниев недостаточно хорошо разбирается в тонкостях лыжного спорта для этой должности. Выборы главы ФЛГР назначены на 2026 год.