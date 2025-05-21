«Не думаем, а гуглим»: Россиянам раскрыли, как вовремя обнаружить цифровое слабоумие

«Цифровая деменция» – это метафора, описывающая любые нарушения из-за зависимости от современных технологий и гаджетов. Как вычислить симптомы этого виртуального заболевания, объяснила клинический психолог и нейропсихолог Светлана Колобова.

«Смартфон сегодня – продолжение нашей руки и мозга. Мы не думаем, а ищем, не вспоминаем, а «гуглим». Из-за этого страдают мыслительные процессы», – подчеркнула эксперт в беседе с «Москвой 24».

Колобова добавила, что гиппокамп (зона мозга, которая отвечает за запоминание) начинает работать менее активно, если человек полагается только на поисковые сайты вместо собственной памяти. Из-за этого теряется навык удержания информации даже на короткий срок, объяснила нейропсихолог.

Кроме того, плачевно сказывается клиповое мышление. Люди привыкли к фрагментарному восприятию разрозненных кусков информации, им легче запоминаются короткие видео и посты в социальных сетях. Специалист отметила, что в таком случае теряется навык последовательного логического мышления. Также фронтальная кора головного мозга переутомляется, если человек постоянно отвлекается на уведомления в телефоне. Это приводит к потере самоконтроля, уточнила Колобова.

«Молодёжь в особой группе риска. У подрастающего поколения наиболее уязвима лобная доля (она полностью формируется до 25 лет), отвечающая за понимание, внимание, моральные оценки. Это чревато гиперактивностью, снижением эмпатии и импульсивностью», – указала собеседница канала.

Психолог добавила, что дети находятся в зоне риска «цифровой деменции», так как их мозг ещё формируется. Взрослые ещё могут побороть этот недуг, а вот подростки рискуют навсегда лишиться жизненно важных функций.

