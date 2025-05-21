«Не думаем, а гуглим»: Россиянам раскрыли, как вовремя обнаружить цифровое слабоумие
Нейропсихолог Колобова: Использование гаджетов приводит к ухудшению памяти
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«Цифровая деменция» – это метафора, описывающая любые нарушения из-за зависимости от современных технологий и гаджетов. Как вычислить симптомы этого виртуального заболевания, объяснила клинический психолог и нейропсихолог Светлана Колобова.
«Смартфон сегодня – продолжение нашей руки и мозга. Мы не думаем, а ищем, не вспоминаем, а «гуглим». Из-за этого страдают мыслительные процессы», – подчеркнула эксперт в беседе с «Москвой 24».
Колобова добавила, что гиппокамп (зона мозга, которая отвечает за запоминание) начинает работать менее активно, если человек полагается только на поисковые сайты вместо собственной памяти. Из-за этого теряется навык удержания информации даже на короткий срок, объяснила нейропсихолог.
Кроме того, плачевно сказывается клиповое мышление. Люди привыкли к фрагментарному восприятию разрозненных кусков информации, им легче запоминаются короткие видео и посты в социальных сетях. Специалист отметила, что в таком случае теряется навык последовательного логического мышления. Также фронтальная кора головного мозга переутомляется, если человек постоянно отвлекается на уведомления в телефоне. Это приводит к потере самоконтроля, уточнила Колобова.
«Молодёжь в особой группе риска. У подрастающего поколения наиболее уязвима лобная доля (она полностью формируется до 25 лет), отвечающая за понимание, внимание, моральные оценки. Это чревато гиперактивностью, снижением эмпатии и импульсивностью», – указала собеседница канала.
Психолог добавила, что дети находятся в зоне риска «цифровой деменции», так как их мозг ещё формируется. Взрослые ещё могут побороть этот недуг, а вот подростки рискуют навсегда лишиться жизненно важных функций.
Тем не менее неврологи считают, что гаджеты бывают даже полезны людям старшего поколения. По словам специалиста, умеренное использование цифровых технологий людьми старше 50 лет может стать эффективным инструментом профилактики когнитивных расстройств.