В Москве разыграют миллион рублей на чемпионате по «Камень, ножницы, бумага»
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В Москве стартует чемпионат по «Камень, ножницы, бумага» с призом в миллион рублей. Об этом сообщается на сайте чемпионата.
«Главный приз — 1 миллион рублей и чемпионский пояс! Также все участники получат памятные дипломы участника, а победители отборочных этапов кубки и медали. В чемпионате могут принять участие все желающие старше 6 лет», — говорится в сообщении.
В рамках проекта «Лето в Москве» в столице пройдёт чемпионат по популярной игре «Камень, ножницы, бумага», где главный приз составит внушительный 1 миллион рублей. Официальное открытие проекта запланировано на 1 июня, и соревнования будут проходить ежедневно в различных районах города.
Финальная часть турнира намечена на сентябрь. Основной площадкой для чемпионата станет Тверской бульвар, где каждый желающий сможет участвовать в состязаниях с 12:00 до 21:00.
Ранее Life.ru писал, что в прошлом году в Москве уже проходил аналогичный турнир, который собрал 105 тысяч участников. Игры проходили ежедневно с 12:00 до 20:00 на Чистопрудном бульваре. Сражения начинались по мере прибытия участников. Каждый игрок смог сыграть с тремя соперниками за день и за каждую победу получить одно очко.