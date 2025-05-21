В Москве разыграют миллион рублей на чемпионате по «Камень, ножницы, бумага»

В Москве стартует чемпионат по «Камень, ножницы, бумага» с призом в миллион рублей. Об этом сообщается на сайте чемпионата.

«Главный приз — 1 миллион рублей и чемпионский пояс! Также все участники получат памятные дипломы участника, а победители отборочных этапов кубки и медали. В чемпионате могут принять участие все желающие старше 6 лет», — говорится в сообщении.

В рамках проекта «Лето в Москве» в столице пройдёт чемпионат по популярной игре «Камень, ножницы, бумага», где главный приз составит внушительный 1 миллион рублей. Официальное открытие проекта запланировано на 1 июня, и соревнования будут проходить ежедневно в различных районах города.

Финальная часть турнира намечена на сентябрь. Основной площадкой для чемпионата станет Тверской бульвар, где каждый желающий сможет участвовать в состязаниях с 12:00 до 21:00.