Рассматривая планы Вашингтона по созданию новой системы ПРО, известной как «Золотой купол», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это является исключительной прерогативой Соединённых Штатов.

По словам Пескова, если американское правительство видит наличие ракетной угрозы, то разработка защитных систем — вполне закономерный шаг. Отвечая на вопрос журналистов о позиции Кремля касательно американского «Золотого купола», он отметил, что создание подобных систем — обычная практика для любого государства, обладающего необходимыми возможностями.

Ранее стало известно, что в Соединённых Штатах активизировались усилия по созданию системы противоракетной обороны, получившей название «Золотой купол». Утверждается, что американские военные эксперты в срочном порядке разрабатывают эту систему для противодействия угрозам, связанным с дальнобойными вооружениями. Президент США, по сообщениям СМИ, видит в «Золотом куполе» важный инструмент защиты, сравнимый с израильской системой «Железный купол», и придаёт ему особое значение в контексте национальной безопасности.