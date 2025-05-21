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21 мая, 10:10

Песков оценил планы США по созданию системы ПРО «Золотой купол»

Песков назвал планы США по созданию «Золотого купола» суверенным делом страны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рассматривая планы Вашингтона по созданию новой системы ПРО, известной как «Золотой купол», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это является исключительной прерогативой Соединённых Штатов.

«Это суверенное дело Соединённых Штатов Америки», — сказал он.

По словам Пескова, если американское правительство видит наличие ракетной угрозы, то разработка защитных систем — вполне закономерный шаг. Отвечая на вопрос журналистов о позиции Кремля касательно американского «Золотого купола», он отметил, что создание подобных систем — обычная практика для любого государства, обладающего необходимыми возможностями.

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Ранее стало известно, что в Соединённых Штатах активизировались усилия по созданию системы противоракетной обороны, получившей название «Золотой купол». Утверждается, что американские военные эксперты в срочном порядке разрабатывают эту систему для противодействия угрозам, связанным с дальнобойными вооружениями. Президент США, по сообщениям СМИ, видит в «Золотом куполе» важный инструмент защиты, сравнимый с израильской системой «Железный купол», и придаёт ему особое значение в контексте национальной безопасности.

Александр Юнашев
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