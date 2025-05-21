Победители грантового конкурса ПФКИ установили рекорд софинансирования проектов

Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив подвёл итоги 14-й «волны» грантовых конкурсов. Так, ПФКИ распределил 3,828 миллиарда рублей между 810 проектами из 86 регионов. При этом получатели грантов планируют привлечь 4,623 млрд рублей собственных средств, что составляет 121% от суммы грантов и является абсолютным рекордом фонда. Об этом Life.ru узнал от пресс-службы ПФКИ.

Глава фонда Роман Карманов отметил качественный рост проектов и беспрецедентную готовность команд инвестировать в идеи. 68% проектов посвящены традиционным ценностям. География изменилась: впервые лидирует Еврейская АО, в топ-10 вошли Архангельская область и Приморский край.

«Полтора месяца почти 400 экспертов оценивали проекты творческих команд со всей страны. Проведено более 23,4 тысячи компетентных экспертиз поступивших заявок. Уровень заявок стал, несомненно, выше, как следствие, возросла и сама конкурентность грантового конкурса», — сказал он.

Большинство грантов (54%) получили НКО, четверть (25%) — муниципальные учреждения. Председатель экспертного совета ПФКИ Игорь Матвиенко подчеркнул: 121% софинансирования — показатель глубокой заинтересованности и проработки идей.

Среди поддержанных проектов — ульяновская инициатива «Искусство в наличниках», премия имени Сергея Пускепалиса «Поступок» (отмечающая деятелей, работающих с Донбассом), медиапроект «Люди доброй воли: реальные истории участников СВО», «Академия русской моды» и создание креативного пространства в ДНР.