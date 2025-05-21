Супруги прожили вместе 74 года и умерли в один день

В Бразилии произошла трогательная история. Супруги, прожившие вместе 74 года, покинули этот мир в один день. Об этом сообщает Need To Know.

92-летняя Одилета Пансани де Аро и 94-летний Паскуаль де Аро встретились в юном возрасте — ей было 15, а ему 18 лет. В 1951 году они связали себя узами брака и стали родителями шестерых детей. Одилета заботилась о домашнем очаге, в то время как Паскуаль трудился в магазине тканей.

С течением времени они основали благотворительную организацию, которая помогала нуждающимся, обеспечивая их одеждой. В последние годы жизни у Одилеты развилась болезнь Альцгеймера, и Паскуаль стал её заботливым опекуном.

Однако в 2023 году ему поставили диагноз рак кишечника на последней стадии. По словам родных, Паскуаль молился о том, чтобы они с женой ушли из жизни одновременно. Его молитвы были услышаны: Одилета скончалась утром 17 апреля, а Паскуаль последовал за ней через десять часов. Это произошло всего через два дня после их 74-й годовщины свадьбы.

«Это история любви, достойная фильма. Они всегда говорили, что уйдут в один день и сделали это. Они жили, любили и наслаждались страстью, которую испытывали друг к другу. После них осталась эта прекрасная семья. Их наследие будет жить вечно», — сказал зять супругов Лусиано Лиал.