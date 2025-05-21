Руководство подшипникового гиганта из Ростова заподозрили в краже миллиарда на оборонзаказе

Масштабные оперативные мероприятия прошли сразу на трёх крупных подшипниковых предприятиях страны: ростовском ООО «10 ГПЗ», сергиево-посадском ОАО «ОК-Лоза» и тверском ООО «ГПЗ-2 Тверь». Силовики УФСБ России по Ростовской области провели обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении более миллиарда рублей, предназначенных для государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

По данным следствия, к организации преступной схемы причастны генеральный директор и директор по экономике и финансам ООО «10-ГПЗ», а также двое собственников этого же предприятия. Ключевую роль в координации аферы, как утверждают правоохранители, сыграл заместитель руководителя Росстандарта России, который, предположительно, действовал совместно со своими родственниками, являющимися владельцами упомянутого завода.

В отношении фигурантов инициировано расследование по статье «Мошенничество» (ч.4 ст.159 УК РФ). Нескольким подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом одна из совладелиц предприятия, по имеющейся информации, скрылась от правосудия и объявлена в федеральный розыск.