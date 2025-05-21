ЕС хочет переиграть европейских сторонников России с помощью нулевой квоты на газ

В Европе политики и бизнес-сообщество всерьёз рассматривают способы запретить поставки в ЕС российского трубопроводного газа и СПГ согласно действующим договорам, на это отводится срок до 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg.

В Евросоюзе недовольны Венгрией и Словакией, которые не дают ввести прямые санкции по газу, ведь для принятия такого решения нужно единогласие европейских государств. Поэтому в ЕС задумали ввести запрет на поставки через утверждение нулевой квоты, для принятия которой достаточно большинства голосов. В итоге европейские компании смогут расторгать контракты с поставщиками из РФ, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Официальные обсуждения подобной инициативы могут начаться в середине июня текущего года.