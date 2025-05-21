«В Москве лучше»: Аршавин удивился ямам на дорогах Нью-Йорка

Экс-футболист Андрей Аршавин поделился своими впечатлениями от недавней поездки в США, где он стал свидетелем исторического момента — рекордной шайбы Александра Овечкина. В интервью изданию Sport24 бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» отметил, что ожидал увидеть идеальные дороги, но был разочарован состоянием улиц Нью-Йорка.

«Слышал, что в Америке дороги отличные. Но когда мы ехали по Нью-Йорку, я бы так не сказал. Есть и ямы. Думаю, в Москве дороги лучше, чем в Нью-Йорке», — высказался Аршавин.

Несмотря на это, Аршавин высоко оценил организацию своей поездки и атмосферу события.