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Регион
21 мая, 11:54

Путин заслушал доклад главы «Роснано» о преодолении кризиса ликвидности

Встреча Владимира Путина с Сергеем Куликовым. Обложка © kremlin.ru

Встреча Владимира Путина с Сергеем Куликовым. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл сегодня, 21 мая, рабочую встречу с председателем правления управляющей компании «Роснано» Сергеем Куликовым и заслушал его доклад о ситуации в компании. Об этом сообщили на сайте главы государства.

Встреча Владимира Путина с Сергеем Куликовым. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

В ходе беседы в Кремле глава «Роснано» сообщил российскому лидеру о преодолении компанией кризиса ликвидности. В ходе доклада он рассказал Путину о новых проектах, направленных на развитие нанотехнологий в различных регионах страны. По его словам, компания смогла погасить весь долг в 440 миллиардов рублей, из которых 178 миллиардов рублей — процентами.

«Преодолели кризис ликвидности – в долг больше не берём, венчур за госденьги больше не будем делать, я думаю. Реализовали Ваш карт-бланш на анализ. Сейчас по его результатам будем восстанавливать капитал и репутацию», — отчитался Куликов.

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Ранее Путин провёл встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, беседа состоялась в Кремле в личном формате впервые с мая 2023 года. Президент попросил решить вопрос обеспеченности врачами и объяснил, что показатели находятся ниже среднероссийского уровня.

Наталья Афонина
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