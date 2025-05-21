«Хайли-лайкли»: Военэксперт вспомнил мем, комментируя обвинения США в запуске космического оружия РФ

Вашингтон пытается скрыть свои военно-космические разработки, обвиняя Россию в выводе оружия на орбиту. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Что такое кинетическое оружие? Это оружие, которое наносит удар. Не взрыв, а просто удар. Знаете, как кулаком в лицо ударили. Вот это кинетическое оружие. Так что доказательств этому пока нет. Никаких. Это американская хайли-лайкли. Это раз. А во-вторых, это попытка прикрыть свои разработки, которые они пытаются вывести в космос», — отметил эксперт.

По словам специалиста, неслучайно президент США Дональд Трамп сказал, что они с лидером РФ Владимиром Путиным в ближайшее время будут обсуждать вопрос о выводе оружия в космос. Вашингтон не первый год старается вывести своё оружие в космос. Литовкин отметил, что у Штатов даже есть программа глобального космического внедрения оружия.

Мы категорически против вывода любого вида оружия в космос. Мы ставили этот вопрос неоднократно на заседании Совета безопасности, но американцы всё время срывают обсуждение этого вопроса. Военный эксперт Виктор Литовкин

«Так что за подобными заявлениями Соединённых Штатов всегда преследуется цель прикрыть свои разработки и свалить нарушение международных законов и правил на Россию, а на самом деле этим занимаются именно они», — заключил эксперт.