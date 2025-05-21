Бизнесмен «‎со связями» угрожает вернуть на СВО перешедших ему дорогу военных, Бастрыкин всё узнал

Российские военнослужащие из города Крымска Краснодарского края, участвующие в боевых действиях в зоне СВО, попросили помощи у председателя СК РФ Александра Бастрыкина. По словам бойцов, местный бизнесмен Виталий Федерко занимается махинациями с земельными участками, которые предназначались от государства участникам спецоперации. В региональном СК инициировали проверку, Бастрыкин взял дело на контроль.

Обращение бойцов РФ к Бастрыкину. Видео © VK / Утренний ЮГ

«По данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — уточнили в ведомстве.

В своём видеообращении к Бастрыкину бойцы рассказали, что в сентябре 2023 года коммерсант приобрёл 50 гектаров земли сельскохозяйственного назначения и незаконно произвёл её межевание более чем на 700 участков, 50 из которых собирался бесплатно передать семьям военнослужащих. При этом мужчина убедил их, что земля пригодна для строительства жилых домов. Оставшиеся территории бизнесмен в нарушение правил землепользования под видом назначения для «ИЖС» собирался продать другим гражданам по завышенной цене.

По словам бойцов, как только началась следственная проверка, бизнесмен-махинатор начал им угрожать. Он потребовал не писать больше обращений, уверяя, что его «‎связей хватить, чтобы снова отправить ох на фронт». Угрозы он присылал военным по телефону или озвучивал при личной встрече. Как утверждают военнослужащие, у них есть все доказательства незаконной деятельности предпринимателя.