«Меня сделали бомжом»: Лишившийся дома боец СВО обратился к Путину и Бастрыкину
Бойцу СВО из Орска аннулировали сертификат на новое жильё взамен затопленного
Бойцу СВО из Орска аннулировали сертификат, который был выдан на покупку нового жилья взамен затопленного в результате паводков. Мужчина уже успел приобрести на него новую недвижимость, а старую квартиру передать в распоряжение властям города, передаёт портал Orsk.ru.
Боец СВО рассказал, как ему аннулировали сертификат на новое жильё. Видео © VK / ОРСК | ORSK.ru
Со слов военнослужащего, его дом был затоплен в апреле 2024 года, после чего здание признали непригодным для проживания. В результате было принято решение о сносе дома, и мужчине выдали сертификат на покупку нового жилья.
Как сообщает издание, в январе 2025 года он подписал договор купли-продажи квартиры и уехал на СВО, но вскоре узнал от риелтора, что сертификат был аннулирован.
«Мой дом перевели под капитальный ремонт и глава города подписал этот документ, тем самым, сделав меня бомжом. То есть я дом передал городу, и сертификат ещё обнулили. В то время, когда я защищаю Отечество, Россию, меня сделали бомжом», — заявил боец СВО.
Мужчина обратился в своём видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину и председателю СК Александру Бастрыкину. На новость уже отреагировал глава Орска Артём Воробьёв. Он заявил, что ситуация будет решаться в судебном порядке.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, которые вымогали взятки у участника СВО. Сам боец записал видео, в котором подробно рассказал о преступных действиях четырёх сотрудников ГИБДД. В общей сложности они смогли взять с военного 50 тысяч рублей.
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