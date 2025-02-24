«Меня сделали бомжом»: Лишившийся дома боец СВО обратился к Путину и Бастрыкину

Бойцу СВО из Орска аннулировали сертификат, который был выдан на покупку нового жилья взамен затопленного в результате паводков. Мужчина уже успел приобрести на него новую недвижимость, а старую квартиру передать в распоряжение властям города, передаёт портал Orsk.ru.

Со слов военнослужащего, его дом был затоплен в апреле 2024 года, после чего здание признали непригодным для проживания. В результате было принято решение о сносе дома, и мужчине выдали сертификат на покупку нового жилья.

Как сообщает издание, в январе 2025 года он подписал договор купли-продажи квартиры и уехал на СВО, но вскоре узнал от риелтора, что сертификат был аннулирован.