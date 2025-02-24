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24 февраля, 16:36

«Меня сделали бомжом»: Лишившийся дома боец СВО обратился к Путину и Бастрыкину

Бойцу СВО из Орска аннулировали сертификат на новое жильё взамен затопленного

Бойцу СВО из Орска аннулировали сертификат, который был выдан на покупку нового жилья взамен затопленного в результате паводков. Мужчина уже успел приобрести на него новую недвижимость, а старую квартиру передать в распоряжение властям города, передаёт портал Orsk.ru.

Боец СВО рассказал, как ему аннулировали сертификат на новое жильё. Видео © VK / ОРСК | ORSK.ru

Со слов военнослужащего, его дом был затоплен в апреле 2024 года, после чего здание признали непригодным для проживания. В результате было принято решение о сносе дома, и мужчине выдали сертификат на покупку нового жилья.

Как сообщает издание, в январе 2025 года он подписал договор купли-продажи квартиры и уехал на СВО, но вскоре узнал от риелтора, что сертификат был аннулирован.

«Мой дом перевели под капитальный ремонт и глава города подписал этот документ, тем самым, сделав меня бомжом. То есть я дом передал городу, и сертификат ещё обнулили. В то время, когда я защищаю Отечество, Россию, меня сделали бомжом», — заявил боец СВО.

Мужчина обратился в своём видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину и председателю СК Александру Бастрыкину. На новость уже отреагировал глава Орска Артём Воробьёв. Он заявил, что ситуация будет решаться в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, которые вымогали взятки у участника СВО. Сам боец записал видео, в котором подробно рассказал о преступных действиях четырёх сотрудников ГИБДД. В общей сложности они смогли взять с военного 50 тысяч рублей.


Участнику СВО запретили исполнить патриотическую песню на Грушинском фестивале
Участнику СВО запретили исполнить патриотическую песню на Грушинском фестивале
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Полина Никифорова
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