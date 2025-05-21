Лихачёв потребовал от Финляндии возместить убытки за срыв проекта «Ханхикиви»
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв. Обложка © Сергей Булкин/ТАСС
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что госкорпорация намерена в судебном порядке требовать от Финляндии компенсацию финансовых потерь, возникших в результате прекращения действия соглашения о строительстве атомной электростанции «Ханхикиви-1». Он подчеркнул, что страна стала единственным государством, публично прервавшим сотрудничество с «Росатомом» по данному проекту.
«Собственно, правительство Финляндии всегда от него, извините за жаргонизм, как чёрт от ладана бегало. А у бизнеса финского не хватило смелости в годы санкционого давления этот проект отстоять», — отметил Лихачёв.
По его мнению, отказ финской стороны носит политически обусловленный характер и сложно поддается рациональному объяснению. Он добавил, что «Росатом» в настоящий момент находится в процессе судебного разбирательства и намерен добиться возмещения убытков, понесённых на этапе подготовки и начала реализации проекта, независимо от политической позиции финского правительства.
Лихачёв в 2022 году сообщал, что международный арбитраж отклонил финансовые требования Финляндии к российской госкорпорации, связанные с проектом АЭС «Ханхикиви-1». Напомнив о том, что Хельсинки в том же году в одностороннем порядке разорвали контракт на строительство станции, он отметил, что арбитражная инстанция признала этот разрыв неправомерным. Глава «Росатома» подчёркивал, что Финляндия будет вынуждена самостоятельно финансировать строительство АЭС, приняв политическое решение о прекращении сотрудничества. В заключение Лихачёв выразил надежду на возврат средств, инвестированных российской стороной в проект.