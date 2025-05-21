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21 мая, 14:35

Основатель Dropout Kings Адам Рэми покончил с собой за пять дней до 32-летия

Адам Рэми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ adam_ramey

Адам Рэми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ adam_ramey

Основатель, вокалист и автор песен американской рэп-метал группы Dropout Kings Адам Рэми ушёл из жизни 19 мая, всего за пять дней до своего 32-летия. Полтора года назад у него родился сын, сообщает издание People.

Группа подтвердила печальную новость. По словам родных музыканта, они «опустошены» утратой. Уточняется, что Рэми свёл счёты с жизнью.

Dropout Kings, образованная в Финиксе, штат Аризона, появилась после распада предыдущей группы Адама — The Bad Chapter в 2015 году. За время своего существования группа выпустила два полноформатных альбома: Audiodope в 2018 году и Riot Music в 2023 году. По информации с официального сайта Dropout Kings, группа планировала провести тур по Северной Америке и Европе с мая по август.

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Ранее Life.ru писал, что на 72-м году жизни скончался американский режиссёр Джеймс Фоули, известный зрителям по фильмам «Карточный домик», «Миллиарды» и двум сиквелам «Пятидесяти оттенков серого». Фоули ушёл из жизни во сне в своём доме в Лос-Анджелесе. Известно, что он долгое время боролся с опухолью головного мозга.

Анастасия Никонорова
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