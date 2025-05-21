У «‎оружейных баронов» потребовали вернуть государству Дворец культуры в центре Петербурга

Генеральная прокуратура подала иск в суд с требованием вернуть в федеральную собственность здание Дворца культуры имени Кирова, расположенное на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Соответствующий документ опубликован на портале «Электронное правосудие». Иск был подан 16 мая, обеспечительные меры приняты 19 мая.

Прокуратура считает, что руководство Ленинградской Федерации Профсоюзов (ЛФП), возглавляемое Владимиром Дербиным до 2023 года, незаконно вывело объект из-под государственного контроля, несмотря на то, что ранее имущество принадлежало профсоюзам и было ими приобретено. В 2008 году ЛФП вместе с ЗАО «Трест «Севзапкурортсрой» учредили ООО «ДК Кирова» с целью привлечения инвестиций и реализации строительных проектов. Прокуратура признала сделки по продаже долей в этой компании фиктивными.

С 2017 года зданием владеют совладельцы оружейного центра «Левша», бизнесмены Алексей и Денис Семёновы. В 2019 году доли в ООО были перераспределены: Алексею принадлежат 98%, Денису – 2%, согласно данным «Контур.Фокус». Прокуратура утверждает, что предприниматели знают о статусе здания как памятника федерального значения и незаконно владеют им. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры, обязав стороны сохранить имущество. Первое судебное заседание назначено на 15 июля.