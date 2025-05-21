Изнасиловали и обезобразили: 20-летнюю россиянку с аутизмом нашли мёртвой в овраге после вписки

Жертва преступления, страдавшая аутизмом, ушла из дома на прогулку и не вернулась. По словам женщины, перед трагедией её дочь общалась с человеком, якобы имеющим справку из психоневрологического диспансера. В роковой день девушка находилась в компании из семи человек, которые употребляли наркотики в квартире на улице Суворова. Мать утверждает, что есть видеозаписи с издевательствами над её дочерью. Она считает, что девушку накачали наркотиками, избивали и насиловали, а затем, когда она перестала подавать признаки жизни, выбросили в овраг. По её словам, опознание в морге было затруднено, поскольку мучители обезобразили лицо жертвы.