Изнасиловали и обезобразили: 20-летнюю россиянку с аутизмом нашли мёртвой в овраге после вписки
В Бугульме в овраг выбросили тело изнасилованной девушки с аутизмом
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Тело 20-летней девушки с изуродованным лицом нашли в овраге возле одного из домов в городе Бугульма Республики Татарстан. Погибшую обнаружили на улице Суворова, сообщает издание KazanFirst, пообщавшееся с её матерью.
Жертва преступления, страдавшая аутизмом, ушла из дома на прогулку и не вернулась. По словам женщины, перед трагедией её дочь общалась с человеком, якобы имеющим справку из психоневрологического диспансера. В роковой день девушка находилась в компании из семи человек, которые употребляли наркотики в квартире на улице Суворова. Мать утверждает, что есть видеозаписи с издевательствами над её дочерью. Она считает, что девушку накачали наркотиками, избивали и насиловали, а затем, когда она перестала подавать признаки жизни, выбросили в овраг. По её словам, опознание в морге было затруднено, поскольку мучители обезобразили лицо жертвы.
Похороны девушки состоялись несколько дней назад. Мать выразила надежду на то, что правоохранительные органы установят и накажут виновных. Полиция проверяет информацию об организации наркопритона в указанной квартире.
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