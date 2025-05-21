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Регион
21 мая, 14:29

Лавров: РФ не согласна на принцип «перемирие — а там посмотрим»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не согласна на принцип «перемирие — а там посмотрим» в конфликте с Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на выступлении в Российско-армянском университете в Ереване.

«Поэтому сейчас, когда нам говорят: «Давайте перемирие — а там посмотрим», — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — отметил министр, добавив, что Москва не принимает западный подход, который заключается в предложении временного перемирия без долгосрочных гарантий.

В 2022 году, по словам Лаврова, в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной. Тогда обе делегации согласовали основные положения урегулирования, предложенные Киевом, однако впоследствии западные страны не разрешили Украине заключить соответствующее соглашение. Этот случай, по мнению Лаврова, стал важным уроком для Москвы, и теперь Россия не собирается идти по тому же пути.

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Ранее Лавров заявил, что западные призывы к временному прекращению огня на Украине представляют собой не более чем тактический ход, считает он. По его мнению, истинная цель этих инициатив — дать Киеву возможность выиграть время для перевооружения армии и укрепления обороны. Он отметил, что риторика западных стран претерпела серьёзные изменения: если ранее представители ЕС и НАТО настаивали на продолжении боевых действий до достижения «стратегического поражения» России, теперь они выступают за краткосрочное перемирие.

Александра Мышляева
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