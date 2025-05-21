Лавров: РФ не согласна на принцип «перемирие — а там посмотрим»

Россия не согласна на принцип «перемирие — а там посмотрим» в конфликте с Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на выступлении в Российско-армянском университете в Ереване.

«Поэтому сейчас, когда нам говорят: «Давайте перемирие — а там посмотрим», — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — отметил министр, добавив, что Москва не принимает западный подход, который заключается в предложении временного перемирия без долгосрочных гарантий.

В 2022 году, по словам Лаврова, в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной. Тогда обе делегации согласовали основные положения урегулирования, предложенные Киевом, однако впоследствии западные страны не разрешили Украине заключить соответствующее соглашение. Этот случай, по мнению Лаврова, стал важным уроком для Москвы, и теперь Россия не собирается идти по тому же пути.